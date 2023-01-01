На Луганщині загинув Герой з Волині Микола Харій

Микола Харій.



Про це Борис Карпус.



"Сумна новина надійшла з фронту. На Луганщині загинув Микола Харій, 1984 року народження. Житель селища Благодатне. Висловлюю найщиріші співчуття родині. Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформацію щодо прибуття тіла та похорону повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомив міський голова Нововолинська"Сумна новина надійшла з фронту. На Луганщині загинув Микола Харій, 1984 року народження. Житель селища Благодатне. Висловлюю найщиріші співчуття родині. Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформацію щодо прибуття тіла та похорону повідомлять згодом.

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