На Луганщині загинув Герой з Волині Микола Харій
Сьогодні, 15:50
На війні загинув Герой з Волині Микола Харій.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Сумна новина надійшла з фронту. На Луганщині загинув Микола Харій, 1984 року народження. Житель селища Благодатне. Висловлюю найщиріші співчуття родині. Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформацію щодо прибуття тіла та похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Сумна новина надійшла з фронту. На Луганщині загинув Микола Харій, 1984 року народження. Житель селища Благодатне. Висловлюю найщиріші співчуття родині. Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформацію щодо прибуття тіла та похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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