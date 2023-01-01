На Луганщині загинув Герой з Волині Микола Харій

На Луганщині загинув Герой з Волині Микола Харій
На війні загинув Герой з Волині Микола Харій.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"Сумна новина надійшла з фронту. На Луганщині загинув Микола Харій, 1984 року народження. Житель селища Благодатне. Висловлюю найщиріші співчуття родині. Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформацію щодо прибуття тіла та похорону повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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