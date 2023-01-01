Нагрудний знак «Сталевий Хрест» від Залужного посмертно отримав Герой з Волині Віталій Кавка

Віталія Кавки вручили нагороду сина.



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Нагрудний знак «Сталевий хрест» вручили батькам загиблого Героя представники Другого вiддiлу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та заступник Рожищенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Сергій Лясковський.



Нагадаємо, 27-річний рожищанин, стрілець-помічник гранатометника стрілецького батальйону Віталій Кавка загинув від рук окупантів 10 вересня 2022 року. До останнього подиху мужньо протистояв ворогові наш земляк і віддав своє молоде життя, виконуючи бойове завдання щодо захисту України поблизу селища Мале Веселе на Харківщині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Батькам загиблого рожищанинавручили нагороду сина.Про це повідомили у Рожищенській громаді.Нагрудний знак «Сталевий хрест» вручили батькам загиблого Героя представники Другого вiддiлу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та заступник Рожищенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської радиНагадаємо, 27-річний рожищанин, стрілець-помічник гранатометника стрілецького батальйону Віталій Кавка загинув від рук окупантів 10 вересня 2022 року. До останнього подиху мужньо протистояв ворогові наш земляк і віддав своє молоде життя, виконуючи бойове завдання щодо захисту України поблизу селища Мале Веселе на Харківщині.

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