Нагрудний знак «Сталевий Хрест» від Залужного посмертно отримав Герой з Волині Віталій Кавка

Нагрудний знак «Сталевий Хрест» від Залужного посмертно отримав Герой з Волині Віталій Кавка
Батькам загиблого рожищанина Віталія Кавки вручили нагороду сина.

Про це повідомили у Рожищенській громаді.

Нагрудний знак «Сталевий хрест» вручили батькам загиблого Героя представники Другого вiддiлу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та заступник Рожищенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Сергій Лясковський.

Нагадаємо, 27-річний рожищанин, стрілець-помічник гранатометника стрілецького батальйону Віталій Кавка загинув від рук окупантів 10 вересня 2022 року. До останнього подиху мужньо протистояв ворогові наш земляк і віддав своє молоде життя, виконуючи бойове завдання щодо захисту України поблизу селища Мале Веселе на Харківщині.


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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