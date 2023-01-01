Шантажували людей на десятки тисяч гривень: у Луцьку затримали групу вимагачів

У Луцьку поліцейські затримали групу вимагачів, які шантажували людей на десятки тисяч гривень.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Підозрювані організували «бізнес» на вимаганні грошей у громадян за нерозголошення конфіденційної інформації. Учасники групи реєструвалися у соціальних мережах під вигаданими іменами та збирали відомості про особисте життя певних громадян.Згодом потенційній жертві один із зловмисників призначав зустріч, під час якої дізнавався справжні анкетні дані потерпілого. Після цього разом із спільниками вимагали у громадян гроші за нерозповсюдження щодо них різної інформації. При цьому затримані погрожували постраждалим фізичною розправою, забирали у них документи тощо.Розрахунок відбувався готівкою або ж у вигляді онлайн-кредитів. За своє мовчання молодики просили від 8 до 10 тис. грн.У результаті проведення оперативно-розшукових заходів луцькі оперативники та слідчі спільно з поліцейськими відділу кримінального аналізу встановили зловмисників. Їх затримали «на гарячому». Поліцейські задокументували три таких факти. Нині затримані в порядку ст. 208 КПК України перебувають в ІТТ.Усі вони жителі Луцька, двом із них 23, третьому – 20 років. До слова, останній притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежу.Їм уже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 (Вимагання, вчинене групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.Наразі проводиться збір інформації про ймовірних потерпілих, які стали жертвами зловмисників, проводяться необхідні слідчі дії та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.Слідство триває.