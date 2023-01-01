Україна повернула з рф групу депортованих дітей
Сьогодні, 17:00
Керівник Офісу президента, Андрій Єрмак повідомив про те, що Україна повернула додому з російського полону групу дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака.
За його словами, протягом останнього тижня з росії вдалось вивезти 11 дітей.
"Ми працюємо над тим, щоб знаходити викрадених дітей та повертати їх додому", - написав він.
Він зауважив, що в Україні розроблено механізми для реінтеграції та адаптації викрадених росією дітей, яких вдалося повернути.
Рф викрадає українських дітей
З початку повномасштабної війни росія масово депортує українських дітей із тимчасово окупованих територій. Їх вивозять до Криму, рф чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.
У справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львова-Бєлова.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака.
За його словами, протягом останнього тижня з росії вдалось вивезти 11 дітей.
"Ми працюємо над тим, щоб знаходити викрадених дітей та повертати їх додому", - написав він.
Він зауважив, що в Україні розроблено механізми для реінтеграції та адаптації викрадених росією дітей, яких вдалося повернути.
Рф викрадає українських дітей
З початку повномасштабної війни росія масово депортує українських дітей із тимчасово окупованих територій. Їх вивозять до Криму, рф чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.
У справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львова-Бєлова.
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