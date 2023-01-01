Україна повернула з рф групу депортованих дітей

Андрій Єрмак повідомив про те, що Україна повернула додому з російського полону групу дітей.



Про це повідомляє



За його словами, протягом останнього тижня з росії вдалось вивезти 11 дітей.



"Ми працюємо над тим, щоб знаходити викрадених дітей та повертати їх додому", - написав він.



Він зауважив, що в Україні розроблено механізми для реінтеграції та адаптації викрадених росією дітей, яких вдалося повернути.



Рф викрадає українських дітей



З початку повномасштабної війни росія масово депортує українських дітей із тимчасово окупованих територій. Їх вивозять до Криму, рф чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.



У справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львова-Бєлова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник Офісу президента,повідомив про те, що Україна повернула додому з російського полону групу дітей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака.За його словами, протягом останнього тижня з росії вдалось вивезти 11 дітей."Ми працюємо над тим, щоб знаходити викрадених дітей та повертати їх додому", - написав він.Він зауважив, що в Україні розроблено механізми для реінтеграції та адаптації викрадених росією дітей, яких вдалося повернути.З початку повномасштабної війни росія масово депортує українських дітей із тимчасово окупованих територій. Їх вивозять до Криму, рф чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.У справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатората омбудсмена

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