Україна повернула з рф групу депортованих дітей

Україна повернула з рф групу депортованих дітей
Керівник Офісу президента, Андрій Єрмак повідомив про те, що Україна повернула додому з російського полону групу дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака.

За його словами, протягом останнього тижня з росії вдалось вивезти 11 дітей.

"Ми працюємо над тим, щоб знаходити викрадених дітей та повертати їх додому", - написав він.

Він зауважив, що в Україні розроблено механізми для реінтеграції та адаптації викрадених росією дітей, яких вдалося повернути.

Рф викрадає українських дітей

З початку повномасштабної війни росія масово депортує українських дітей із тимчасово окупованих територій. Їх вивозять до Криму, рф чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

У справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львова-Бєлова.

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Теги: Росія, Україна, війна
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