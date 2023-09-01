Росія захоче реваншу після програшу у війні, це може статися через 10 років, – Буданов

Кирило Буданов вважає, що росія захоче реваншу після програшу у війні проти України, це може статися через 10 років.



Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, пише



"Росії потрібно буде відновлюватись у військовому аспекті десь 10 років. Якраз 10 років це нормальний період для того, щоб все це переосмислити. Ну і заново почати реванш готувати.



У нас точно будуть 10 років, і якщо вдасться іншими шляхами після перемоги України, скажімо так, впливати на ті території, які будуть створені, можливо, у нас буде набагато більше, але мінімально 10 років у нас буде", - йдеться в повідомленні.



Раніше президент Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков наголошували, що росія не перестане бути сусідом України після поразки росіян.



У військовому комітеті НАТО також підкреслювали, що росія залишиться загрозою для Північноатлантичного Альянсу, навіть якщо її війська зазнають поразки в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очільник Головного управління розвідкивважає, що росія захоче реваншу після програшу у війні проти України, це може статися через 10 років.Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міноборони, пише Українська правда "Росії потрібно буде відновлюватись у військовому аспекті десь 10 років. Якраз 10 років це нормальний період для того, щоб все це переосмислити. Ну і заново почати реванш готувати.У нас точно будуть 10 років, і якщо вдасться іншими шляхами після перемоги України, скажімо так, впливати на ті території, які будуть створені, можливо, у нас буде набагато більше, але мінімально 10 років у нас буде", - йдеться в повідомленні.Раніше президентта міністр оборонинаголошували, що росія не перестане бути сусідом України після поразки росіян.У військовому комітеті НАТО також підкреслювали, що росія залишиться загрозою для Північноатлантичного Альянсу, навіть якщо її війська зазнають поразки в Україні.

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