Росія захоче реваншу після програшу у війні, це може статися через 10 років, – Буданов

Росія захоче реваншу після програшу у війні, це може статися через 10 років, – Буданов
Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що росія захоче реваншу після програшу у війні проти України, це може статися через 10 років.

Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, пише Українська правда.

"Росії потрібно буде відновлюватись у військовому аспекті десь 10 років. Якраз 10 років це нормальний період для того, щоб все це переосмислити. Ну і заново почати реванш готувати.

У нас точно будуть 10 років, і якщо вдасться іншими шляхами після перемоги України, скажімо так, впливати на ті території, які будуть створені, можливо, у нас буде набагато більше, але мінімально 10 років у нас буде", - йдеться в повідомленні.

Раніше президент Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков наголошували, що росія не перестане бути сусідом України після поразки росіян.

У військовому комітеті НАТО також підкреслювали, що росія залишиться загрозою для Північноатлантичного Альянсу, навіть якщо її війська зазнають поразки в Україні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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