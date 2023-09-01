Росія захоче реваншу після програшу у війні, це може статися через 10 років, – Буданов
Сьогодні, 17:27
Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що росія захоче реваншу після програшу у війні проти України, це може статися через 10 років.
Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, пише Українська правда.
"Росії потрібно буде відновлюватись у військовому аспекті десь 10 років. Якраз 10 років це нормальний період для того, щоб все це переосмислити. Ну і заново почати реванш готувати.
У нас точно будуть 10 років, і якщо вдасться іншими шляхами після перемоги України, скажімо так, впливати на ті території, які будуть створені, можливо, у нас буде набагато більше, але мінімально 10 років у нас буде", - йдеться в повідомленні.
Раніше президент Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков наголошували, що росія не перестане бути сусідом України після поразки росіян.
У військовому комітеті НАТО також підкреслювали, що росія залишиться загрозою для Північноатлантичного Альянсу, навіть якщо її війська зазнають поразки в Україні.
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Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, пише Українська правда.
"Росії потрібно буде відновлюватись у військовому аспекті десь 10 років. Якраз 10 років це нормальний період для того, щоб все це переосмислити. Ну і заново почати реванш готувати.
У нас точно будуть 10 років, і якщо вдасться іншими шляхами після перемоги України, скажімо так, впливати на ті території, які будуть створені, можливо, у нас буде набагато більше, але мінімально 10 років у нас буде", - йдеться в повідомленні.
Раніше президент Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков наголошували, що росія не перестане бути сусідом України після поразки росіян.
У військовому комітеті НАТО також підкреслювали, що росія залишиться загрозою для Північноатлантичного Альянсу, навіть якщо її війська зазнають поразки в Україні.
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