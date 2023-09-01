Щонайменше два шахрайські сайти створили росіяни, щоб виманити дані про українських військових та їхніх родичів

Щонайменше два шахрайські сайти створили росіяни, щоб виманити дані про українських військових та їхніх родичів
Рф створила шахрайські сайти для отримання персональних даних тисяч українських військових та їхніх родин.

Про це з посиланням на представників міністерства оборони США повідомляє "Голос Америки", пише LB.ua.

Два посадовці повідомили, що російський підрозділ інформаційної війни створив принаймні два фішингові вебсайти – WarTears.org і ForeignCombatants.ru, які видають себе за спільноти підтримки для друзів та родичів безвісти зниклих, полонених або загиблих українців. На їхню думку, це робиться, аби затримати родичів військових,які мешкають на тимчасово окупованій території, та депортувати їх до рф.

Речник Українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко підтвердив "Голосу Америки", що обидва сайти є шахрайськими. За його словами, існують десятки подібних фішингових вебсайтів, які намагаються зібрати дані сімей.

"Вони експлуатують надзвичайно вразливих родичів і близьких зниклих безвісти або полонених військовослужбовців... <користуючись> тим, що росія не надає Україні інформацію про тих, кого вони тримають у полоні", – сказав Яценко журналістам.

WarTears.org заявляє, що має базу даних з приблизно 170 000 українських військових.

Росія використовує імена, номери телефонів та адреси українців, отримані через ці сайти, щоб визначити, чи живе хтось із солдатів та членів їхніх родин на окупованих територіях. Тих, хто живе на окупованих територіях, можуть знайти, перевірити, затримати та депортувати до Росії, зазначили американські посадовці.

За попередніми даними, росія за час повномасштабної війни вже могла депортувати до 1,6 млн українців. Зокрема – дітей, яких вона потім віддає на всиновлення з можливістю повністю змінити імʼя, прізвище та по батькові, щоб унеможливити пошук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Щонайменше два шахрайські сайти створили росіяни, щоб виманити дані про українських військових та їхніх родичів
Сьогодні, 19:15
У Британії розмістять винищувачі США, здатні нести ядерну зброю, – ЗМІ
Сьогодні, 17:40
Росія захоче реваншу після програшу у війні, це може статися через 10 років, – Буданов
Сьогодні, 17:27
Україна повернула з рф групу депортованих дітей
Сьогодні, 17:00
Нагрудний знак «Сталевий Хрест» від Залужного посмертно отримав Герой з Волині Віталій Кавка
Сьогодні, 16:33
Схожі новини
У Британії розмістять винищувачі США, здатні нести ядерну зброю, – ЗМІ У Британії розмістять винищувачі США, здатні нести ядерну зброю, – ЗМІ
Сьогодні, 17:40
Росія захоче реваншу після програшу у війні, це може статися через 10 років, – Буданов Росія захоче реваншу після програшу у війні, це може статися через 10 років, – Буданов
Сьогодні, 17:27
Україна повернула з рф групу депортованих дітей Україна повернула з рф групу депортованих дітей
Сьогодні, 17:00
Нагрудний знак «Сталевий Хрест» від Залужного посмертно отримав Герой з Волині Віталій Кавка Нагрудний знак «Сталевий Хрест» від Залужного посмертно отримав Герой з Волині Віталій Кавка
Сьогодні, 16:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Щонайменше два шахрайські сайти створили росіяни, щоб виманити дані про українських військових та їхніх родичів
Сьогодні, 19:15
 0
У Британії розмістять винищувачі США, здатні нести ядерну зброю, – ЗМІ
Сьогодні, 17:40
 0
Росія захоче реваншу після програшу у війні, це може статися через 10 років, – Буданов
Сьогодні, 17:27
 0
Україна повернула з рф групу депортованих дітей
Сьогодні, 17:00
 0
Нагрудний знак «Сталевий Хрест» від Залужного посмертно отримав Герой з Волині Віталій Кавка
Сьогодні, 16:33
 0
Медіа
відео
1/8