Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 вересня
Сьогодні, 20:00
У суботу, 2 вересня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, подекуди грози.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.
За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Народний прогноз погоди: 2 вересня відзначається день пророка Самуїла. Починають збиратися у зграї перелітні круки. З'являються зимові опеньки. На городі час зривати буряк і моркву – городу вклонятися. Наші предки помітили, якщо у цей день гримітиме – осінь буде затяжною.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.
За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Народний прогноз погоди: 2 вересня відзначається день пророка Самуїла. Починають збиратися у зграї перелітні круки. З'являються зимові опеньки. На городі час зривати буряк і моркву – городу вклонятися. Наші предки помітили, якщо у цей день гримітиме – осінь буде затяжною.
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