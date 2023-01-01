Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 вересня

У суботу, 2 вересня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, подекуди грози.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.2 вересня відзначається день пророка Самуїла. Починають збиратися у зграї перелітні круки. З'являються зимові опеньки. На городі час зривати буряк і моркву – городу вклонятися. Наші предки помітили, якщо у цей день гримітиме – осінь буде затяжною.