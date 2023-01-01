ГУР показало погоню російської авіації за українським безпілотником в Криму. ВІДЕО

ГУР показало погоню російської авіації за українським безпілотником в Криму. ВІДЕО
Два ворожих вертольоти та літак за час тривалої погоні так і не змогли збити український безпілотник.

Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.

"БПЛА Головного управління розвідки дедалі частіше виходять неушкодженими не тільки після зустрічі з рашистським ППО, але й при прямому зіткненні з ворожою авіацією.

На відео український БПЛА, який летить в районі мису Тарханкут, переслідують одразу два бойових гелікоптера та один літак. Попри безперервний вогонь наш безпілотник вийшов неушкодженим з «поля бою» та успішно повернувся на базу.

«Криворукі якісь…», - прокоментував ситуацію оператор БПЛА.

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Теги: Росія, Україна, війна
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