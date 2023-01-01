ГУР показало погоню російської авіації за українським безпілотником в Криму. ВІДЕО
Сьогодні, 21:26
Два ворожих вертольоти та літак за час тривалої погоні так і не змогли збити український безпілотник.
Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.
"БПЛА Головного управління розвідки дедалі частіше виходять неушкодженими не тільки після зустрічі з рашистським ППО, але й при прямому зіткненні з ворожою авіацією.
На відео український БПЛА, який летить в районі мису Тарханкут, переслідують одразу два бойових гелікоптера та один літак. Попри безперервний вогонь наш безпілотник вийшов неушкодженим з «поля бою» та успішно повернувся на базу.
«Криворукі якісь…», - прокоментував ситуацію оператор БПЛА.
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Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.
"БПЛА Головного управління розвідки дедалі частіше виходять неушкодженими не тільки після зустрічі з рашистським ППО, але й при прямому зіткненні з ворожою авіацією.
На відео український БПЛА, який летить в районі мису Тарханкут, переслідують одразу два бойових гелікоптера та один літак. Попри безперервний вогонь наш безпілотник вийшов неушкодженим з «поля бою» та успішно повернувся на базу.
«Криворукі якісь…», - прокоментував ситуацію оператор БПЛА.
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