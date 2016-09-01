Волинські тероборонівці ефектно привітали школярів з початком навчального року. ВІДЕО

Артилеристи 100 ОБр ТрО ефектно привітали українське школярство та студентство з початком нового навчального року.Привітання опублікували на сторінці підрозділу у фейсбуці."У кожного свій фронт! У бійців Волинської бригади тероборони – на сході України, де вони вже впродовж пів року успішно виконують бойові завдання. А в школярів і студентів – у навчальних класах та аудиторіях, де вони здобувають знання, які знадобляться під час післявоєнного відродження нашої держави", - йдеться у дописі.