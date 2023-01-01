В селі на Волині побудували укриття, школярі зможуть навчатися очно. ВІДЕО

В Олиці на території між школою та дитячим садочком збудували нове укриття. Від початку повномасштабного вторгнення діти вчилися дистанційно.З першого вересня у навчальному закладі відновили очне навчання, - йдеться у сюжеті Суспільного.Зі слів директора ліцею, у закладі навчається 314 школярів, до першого класу зарахували 23 дитини.Новозбудоване укриття має площу 375 квадратних метрів і розраховане на 510 місць. У ньому під час повітряних тривог перебуватимуть діти та педагоги ліцею та сусіднього закладу, дитячого садочка.Гроші на будівництво укриття виділили з місцевого бюджету. Це приблизно мільйон гривень, каже голова Олицької громади Олександр Прендецький."У школу хотілося йти, бо буде очне навчання", – говорить школяр Владислав Луцюк, який разом з однокласниками прийшов на свято першого вересня.Селищний головаговорить, усі діти в Олицькій громаді вчитимуться очно у новому навчальному році. У Дернівському ліцеї громади також облаштували укриття на базі одного із корпусів школи. Його обклали піском і тимчасово його дозволили використовувати, до моменту будівництва нового, каже Олександр Прендецький.Зі слів керівниці обласного управління освіти і науки Наталії Матвіюк, протягом літа і попереднього навчального року заклади освіти й тергромади облаштували 27 укриттів. У зв'язку з безпековою ситуацією загальну кількість укриттів в школах і дитсадках області не назвала.