В селі на Волині побудували укриття, школярі зможуть навчатися очно. ВІДЕО
Сьогодні, 22:14
В Олиці на території між школою та дитячим садочком збудували нове укриття. Від початку повномасштабного вторгнення діти вчилися дистанційно.
З першого вересня у навчальному закладі відновили очне навчання, - йдеться у сюжеті Суспільного.
Зі слів директора ліцею Миколи Більського, у закладі навчається 314 школярів, до першого класу зарахували 23 дитини.
Новозбудоване укриття має площу 375 квадратних метрів і розраховане на 510 місць. У ньому під час повітряних тривог перебуватимуть діти та педагоги ліцею та сусіднього закладу, дитячого садочка.
Гроші на будівництво укриття виділили з місцевого бюджету. Це приблизно мільйон гривень, каже голова Олицької громади Олександр Прендецький.
"У школу хотілося йти, бо буде очне навчання", – говорить школяр Владислав Луцюк, який разом з однокласниками прийшов на свято першого вересня.
Селищний голова Олександр Прендецький говорить, усі діти в Олицькій громаді вчитимуться очно у новому навчальному році. У Дернівському ліцеї громади також облаштували укриття на базі одного із корпусів школи. Його обклали піском і тимчасово його дозволили використовувати, до моменту будівництва нового, каже Олександр Прендецький.
Зі слів керівниці обласного управління освіти і науки Наталії Матвіюк, протягом літа і попереднього навчального року заклади освіти й тергромади облаштували 27 укриттів. У зв'язку з безпековою ситуацією загальну кількість укриттів в школах і дитсадках області не назвала.
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З першого вересня у навчальному закладі відновили очне навчання, - йдеться у сюжеті Суспільного.
Зі слів директора ліцею Миколи Більського, у закладі навчається 314 школярів, до першого класу зарахували 23 дитини.
Новозбудоване укриття має площу 375 квадратних метрів і розраховане на 510 місць. У ньому під час повітряних тривог перебуватимуть діти та педагоги ліцею та сусіднього закладу, дитячого садочка.
Гроші на будівництво укриття виділили з місцевого бюджету. Це приблизно мільйон гривень, каже голова Олицької громади Олександр Прендецький.
"У школу хотілося йти, бо буде очне навчання", – говорить школяр Владислав Луцюк, який разом з однокласниками прийшов на свято першого вересня.
Селищний голова Олександр Прендецький говорить, усі діти в Олицькій громаді вчитимуться очно у новому навчальному році. У Дернівському ліцеї громади також облаштували укриття на базі одного із корпусів школи. Його обклали піском і тимчасово його дозволили використовувати, до моменту будівництва нового, каже Олександр Прендецький.
Зі слів керівниці обласного управління освіти і науки Наталії Матвіюк, протягом літа і попереднього навчального року заклади освіти й тергромади облаштували 27 укриттів. У зв'язку з безпековою ситуацією загальну кількість укриттів в школах і дитсадках області не назвала.
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