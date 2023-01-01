Добрі новини від ВолиньPost за 1 вересня
01 вересень, 23:23
Цьогоріч особливе – усе, і День знань – не виняток. Без урочистих лінійок і масштабних святкувань, але з добре засвоєними уроками цивільного захисту і основ здоров'я.
Хтось улітку читав книжки зі списку літератури, а хтось – новини. А для того, аби дещо підняти ваш настрій і бойовий дух, для постійної рубрики шукаємо лише добрі!
До прикладу, сьогодні, 1 вересня, згадаємо про таке:
23 танки і 470 окупантів за добу: українська армія продовжує нищити ворога
Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 263 490 російських військових, зокрема 470 — лише за вчора, 31 серпня.
Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:
• танки — 4459 (+23 за вчора);
• бойові броньовані машини — 8613 (+9);
• артилерійські системи — 5530 (+23);
• реактивні системи залпового вогню — 735 (+1);
• засоби протиповітряної оборони — 500;
• літаки — 315;
• гелікоптери — 316;
• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4421 (+4);
• крилаті ракети — 1445;
• кораблі й катери — 18;
• автомобільна техніка та автоцистерни — 8009 (+33);
• спеціальна техніка — 831 (+1).
На Волині сьогодні вперше сіли за парти понад 10 тисяч першокласників
Попри війну, навчальний рік на Волині розпочинається у 531 комунальному закладі загальної середньої освіти, де навчається понад 136 тисяч учнів.
Відомий митець та волонтер з Луцька зібрав понад 500 000 гривень на ЗСУ
Відомий митець, режисер, заслужений діяч мистецтв України Віталій Іваницький з міста Луцька, який зараз – на заслуженому відпочинку, але активний у суспільному житті, організував і провів чергову благодійну акцію зі збору коштів на потреби ЗСУ. Кошти збирав адресно – для військовослужбовців 100-ї окремої бригади територіальної оборони з Волині.
Кошти збирали на прилади оптичного обладнання, яке їм вкрай потрібне для більш ефективного використання у ближніх і дальніх боях з російськими окупантами.
Загальна сума коштів, яку зібрали усі добродії благодійної акції, становить 209 257 гривень.
Учитель з Волині, який нині служить у війську, приїхав до школи на лінійку
На Волині військовослужбовець Віктор Дудик, який до служби був класним керівником учнів нинішнього 9-класу Туропинської гімназії, що в Турійській громаді, приїхав 1 вересня на святкову лінійку.
Побачити дітей і привітати їх з початком нового навчального року приїхав спеціально у свою відпустку з передової.
Віктор Дудик — вчитель захисту Вітчизни та фізкультури гімназії в селі Туропин Ковельського району. Нині служить у 100-тій окремій бригаді територіальної оборони командиром відділення зв'язку роти зв'язку.
Під час урочистого заходу в школі Віктор Дудик звернувся з вітальними словами до школярів. Говорить: мріє про скоріше закінчення страшної війни та про повернення до вчителювання в школі.
Дія.Бізнес у Луцьку: які освітні заходи варто відвідати у вересні
Дія.Бізнес у Луцьку підготувала підбірку заходів, на які запрошують власників малого та середнього бізнесу і тих, хто хоче відкрити свою справу.
2 вересня о 12:00 під час лекції «Як продавати онлайн-курс на 1 000 000 грн щомісяця повністю автоматично» зможете поспілкуватися з Назаром Лісковецьким (Київ) — підприємцем із 5-річним досвідом у менеджменті, автором виїзних тренінгів-розборів для власників бізнесу. Ви дізнаєтеся про ключові фактори успішного автоматизованого маркетингу.
4 вересня о 17:00 відбудеться лекція «Як отримати публікації в міжнародних медіа» з керівницею PR відділу в MacPaw Юлією Петрик (Київ). А ще Юлія — лекторка у Projector Institute, засновниця Tech PR School, авторка каналу про міжнародний PR — PR_pub, співзасновниця PR Army. Під час лекції ви дізнаєтесь про особливості роботи з закордонними журналістами та які PR-інструменти краще для цього обрати.
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Україна повернула з рф групу депортованих дітей
Керівник Офісу президента, Андрій Єрмак повідомив про те, що Україна повернула додому з російського полону групу дітей. За його словами, протягом останнього тижня з росії вдалось вивезти 11 дітей.
Він зауважив, що в Україні розроблено механізми для реінтеграції та адаптації викрадених росією дітей, яких вдалося повернути.
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Хтось улітку читав книжки зі списку літератури, а хтось – новини. А для того, аби дещо підняти ваш настрій і бойовий дух, для постійної рубрики шукаємо лише добрі!
До прикладу, сьогодні, 1 вересня, згадаємо про таке:
23 танки і 470 окупантів за добу: українська армія продовжує нищити ворога
Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 263 490 російських військових, зокрема 470 — лише за вчора, 31 серпня.
Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:
• танки — 4459 (+23 за вчора);
• бойові броньовані машини — 8613 (+9);
• артилерійські системи — 5530 (+23);
• реактивні системи залпового вогню — 735 (+1);
• засоби протиповітряної оборони — 500;
• літаки — 315;
• гелікоптери — 316;
• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4421 (+4);
• крилаті ракети — 1445;
• кораблі й катери — 18;
• автомобільна техніка та автоцистерни — 8009 (+33);
• спеціальна техніка — 831 (+1).
На Волині сьогодні вперше сіли за парти понад 10 тисяч першокласників
Попри війну, навчальний рік на Волині розпочинається у 531 комунальному закладі загальної середньої освіти, де навчається понад 136 тисяч учнів.
Відомий митець та волонтер з Луцька зібрав понад 500 000 гривень на ЗСУ
Відомий митець, режисер, заслужений діяч мистецтв України Віталій Іваницький з міста Луцька, який зараз – на заслуженому відпочинку, але активний у суспільному житті, організував і провів чергову благодійну акцію зі збору коштів на потреби ЗСУ. Кошти збирав адресно – для військовослужбовців 100-ї окремої бригади територіальної оборони з Волині.
Кошти збирали на прилади оптичного обладнання, яке їм вкрай потрібне для більш ефективного використання у ближніх і дальніх боях з російськими окупантами.
Загальна сума коштів, яку зібрали усі добродії благодійної акції, становить 209 257 гривень.
Учитель з Волині, який нині служить у війську, приїхав до школи на лінійку
На Волині військовослужбовець Віктор Дудик, який до служби був класним керівником учнів нинішнього 9-класу Туропинської гімназії, що в Турійській громаді, приїхав 1 вересня на святкову лінійку.
Побачити дітей і привітати їх з початком нового навчального року приїхав спеціально у свою відпустку з передової.
Віктор Дудик — вчитель захисту Вітчизни та фізкультури гімназії в селі Туропин Ковельського району. Нині служить у 100-тій окремій бригаді територіальної оборони командиром відділення зв'язку роти зв'язку.
Під час урочистого заходу в школі Віктор Дудик звернувся з вітальними словами до школярів. Говорить: мріє про скоріше закінчення страшної війни та про повернення до вчителювання в школі.
Дія.Бізнес у Луцьку: які освітні заходи варто відвідати у вересні
Дія.Бізнес у Луцьку підготувала підбірку заходів, на які запрошують власників малого та середнього бізнесу і тих, хто хоче відкрити свою справу.
2 вересня о 12:00 під час лекції «Як продавати онлайн-курс на 1 000 000 грн щомісяця повністю автоматично» зможете поспілкуватися з Назаром Лісковецьким (Київ) — підприємцем із 5-річним досвідом у менеджменті, автором виїзних тренінгів-розборів для власників бізнесу. Ви дізнаєтеся про ключові фактори успішного автоматизованого маркетингу.
4 вересня о 17:00 відбудеться лекція «Як отримати публікації в міжнародних медіа» з керівницею PR відділу в MacPaw Юлією Петрик (Київ). А ще Юлія — лекторка у Projector Institute, засновниця Tech PR School, авторка каналу про міжнародний PR — PR_pub, співзасновниця PR Army. Під час лекції ви дізнаєтесь про особливості роботи з закордонними журналістами та які PR-інструменти краще для цього обрати.
Аби переглянути список повністю, натисніть на заголовок
Україна повернула з рф групу депортованих дітей
Керівник Офісу президента, Андрій Єрмак повідомив про те, що Україна повернула додому з російського полону групу дітей. За його словами, протягом останнього тижня з росії вдалось вивезти 11 дітей.
Він зауважив, що в Україні розроблено механізми для реінтеграції та адаптації викрадених росією дітей, яких вдалося повернути.
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