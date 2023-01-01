Добрі новини від ВолиньPost за 1 вересня

Цьогоріч особливе – усе, і День знань – не виняток. Без урочистих лінійок і масштабних святкувань, але з добре засвоєними уроками цивільного захисту і основ здоров'я.Хтось улітку читав книжки зі списку літератури, а хтось – новини. А для того, аби дещо підняти ваш настрій і бойовий дух, для постійної рубрики шукаємо лише добрі!До прикладу, сьогодні, 1 вересня, згадаємо про таке:Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 263 490 російських військових, зокрема 470 — лише за вчора, 31 серпня.Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:• танки — 4459 (+23 за вчора);• бойові броньовані машини — 8613 (+9);• артилерійські системи — 5530 (+23);• реактивні системи залпового вогню — 735 (+1);• засоби протиповітряної оборони — 500;• літаки — 315;• гелікоптери — 316;• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4421 (+4);• крилаті ракети — 1445;• кораблі й катери — 18;• автомобільна техніка та автоцистерни — 8009 (+33);• спеціальна техніка — 831 (+1).Попри війну, навчальний рік на Волині розпочинається у 531 комунальному закладі загальної середньої освіти, де навчається понад 136 тисяч учнів.Відомий митець, режисер, заслужений діяч мистецтв Україниз міста Луцька, який зараз – на заслуженому відпочинку, але активний у суспільному житті, організував і провів чергову благодійну акцію зі збору коштів на потреби ЗСУ. Кошти збирав адресно – для військовослужбовців 100-ї окремої бригади територіальної оборони з Волині.Кошти збирали на прилади оптичного обладнання, яке їм вкрай потрібне для більш ефективного використання у ближніх і дальніх боях з російськими окупантами.Загальна сума коштів, яку зібрали усі добродії благодійної акції, становить 209 257 гривень.На Волині військовослужбовець, який до служби був класним керівником учнів нинішнього 9-класу Туропинської гімназії, що в Турійській громаді, приїхав 1 вересня на святкову лінійку.Побачити дітей і привітати їх з початком нового навчального року приїхав спеціально у свою відпустку з передової.Віктор Дудик — вчитель захисту Вітчизни та фізкультури гімназії в селі Туропин Ковельського району. Нині служить у 100-тій окремій бригаді територіальної оборони командиром відділення зв'язку роти зв'язку.Під час урочистого заходу в школі Віктор Дудик звернувся з вітальними словами до школярів. Говорить: мріє про скоріше закінчення страшної війни та про повернення до вчителювання в школі.Дія.Бізнес у Луцьку підготувала підбірку заходів, на які запрошують власників малого та середнього бізнесу і тих, хто хоче відкрити свою справу.під час лекції «Як продавати онлайн-курс на 1 000 000 грн щомісяця повністю автоматично» зможете поспілкуватися з(Київ) — підприємцем із 5-річним досвідом у менеджменті, автором виїзних тренінгів-розборів для власників бізнесу. Ви дізнаєтеся про ключові фактори успішного автоматизованого маркетингу.відбудеться лекція «Як отримати публікації в міжнародних медіа» з керівницею PR відділу в MacPaw(Київ). А ще Юлія — лекторка у Projector Institute, засновниця Tech PR School, авторка каналу про міжнародний PR — PR_pub, співзасновниця PR Army. Під час лекції ви дізнаєтесь про особливості роботи з закордонними журналістами та які PR-інструменти краще для цього обрати.Керівник Офісу президента,повідомив про те, що Україна повернула додому з російського полону групу дітей. За його словами, протягом останнього тижня з росії вдалось вивезти 11 дітей.Він зауважив, що в Україні розроблено механізми для реінтеграції та адаптації викрадених росією дітей, яких вдалося повернути.