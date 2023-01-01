Україна отримає перші танки Abrams вже у вересні, – ЗМІ

Перша група українських військових вже завершила навчання на американських танках М1 Abrams, а поставки цих танків до України почнуться вже у вересні.Про це дізналось видання Politico у речника Командування Сухопутних сил США в Європі та Африці Мартіна О'Доннелла, а також інших посадовців Пентагону, - пповідомляє Голос Америки.Приблизно 200 українських військових завершили курс навчання на танках Abrams в Німеччині, повідомляє видання.Раніше Пентагон заявляв, що планує надати Україні загалом 31 танк Abrams. 10 танків наразі перебувають у Німеччині, де завершується підготовка, і будуть незабаром відправлені до України, заявив О'Доннелл."США віддані прискоренню поставок 31 танка Україні до осені", - наводить Politico слова О'Доннелла. Інший посадовець Пентагону сказав виданню, що танки можуть надійти до України до середини вересня.За очікуваннями, поставки танків зможуть дозволити Києву подолати російські укріплення і допоможуть українському контрнаступу.В Пентагоні вказують на повільне просування українського контрнаступу, який зіткнувся зі значними російськими укріпленнями, але закликають не поспішати з висновками. В інтерв'ю йорданському телеканалу Al-Mamlaka минулого тижня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі сказав, що контрнаступ зіткнувся з потужним російським укріпленням, після багатомісячних мінувань, підготовки протитанкових ровів і перешкод із зубами дракона, і "українці пробиваються через дуже складний комплекс оборонних укріплень"."Очевидно, що на сьогоднішній день є частковий успіх. Тепер швидкість, з якою йде наступ, повільніша, ніж вважали у плані", - додав Міллі.Український контрнаступ є "кривавий, довгий і повільний. І ми передбачали це кілька місяців тому", - сказав він.Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 1 вересня поінформував Міллі про обстановку на фронті та розповів про перебіг наступальної операції, повідомив Залужний в Telegram."Окремо зупинилися на постачанні озброєння та боєприпасів. Посилення нашої протиповітряної оборони - ще одне важливе питання, яке також змістовно обговорили", - додав Залужний.Abrams буде вже третім західним основним бойовим танком, який отримає Україна від партнерів, на додаток до німецьких Leopard та британських Chellenger. Загальну порівняльну характеристику і думки експертів щодо цих трьох бойових машин Голос Америки вже подавав раніше у своїх матеріалах.