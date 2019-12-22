Волинським воїнам передали тепловізійного обладнання на понад 200 тисяч. ФОТО
Сьогодні, 02:17
За результатами благодійної акції «Нашим воїнам тепловізори й приціли, щоб вони вночі і вдень рашистів добре били!» Волинській бригаді тероборони передано обладнання на загальну суму 210 257 гривень.
Організатором акції виступив відомий волинський митець, режисер, заслужений діяч мистецтв України Віталій Іваницький, - повідомляють на сторінці тероборонівців.
Протягом двох місяців небайдужі волиняни жертвували на оптику для волинських тероборонівців від 100 грн до 10 тисяч грн з власної кишені. Окрім того, було кілька колективних внесків (найбільші – 10 тис. і двічі по 11 тис. грн).
"Не кожна людина зможе з власної кишені придбати таку дорогу річ – навіть далекомір за 13 з половиною тисяч. Набагато легше зібратися і зробити це у складчину. У такий спосіб кожна людина робить свій маленький вклад у нашу майбутню велику Перемогу", – говорить Віталій Іваницький.
За зібрані кошти цього разу для підрозділів 100 ОБр ТрО було придбано:
- монокуляр нічного бачення AGM PVS-14 NW-1 вартістю 136807,50 грн;
- кріплення для приладів нічного бачення Rhino Mount вартістю 10850,25 грн;
- ручний тепловізійний монокуляр Cyclops CP335 Pro вартістю 46231,50 грн;
- далекомір Vortex Diamondback HD2000 (LRF-2000) вартістю 13500 грн;
- комплектуючі елементи вартістю 2867,75 грн.
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Організатором акції виступив відомий волинський митець, режисер, заслужений діяч мистецтв України Віталій Іваницький, - повідомляють на сторінці тероборонівців.
Протягом двох місяців небайдужі волиняни жертвували на оптику для волинських тероборонівців від 100 грн до 10 тисяч грн з власної кишені. Окрім того, було кілька колективних внесків (найбільші – 10 тис. і двічі по 11 тис. грн).
"Не кожна людина зможе з власної кишені придбати таку дорогу річ – навіть далекомір за 13 з половиною тисяч. Набагато легше зібратися і зробити це у складчину. У такий спосіб кожна людина робить свій маленький вклад у нашу майбутню велику Перемогу", – говорить Віталій Іваницький.
За зібрані кошти цього разу для підрозділів 100 ОБр ТрО було придбано:
- монокуляр нічного бачення AGM PVS-14 NW-1 вартістю 136807,50 грн;
- кріплення для приладів нічного бачення Rhino Mount вартістю 10850,25 грн;
- ручний тепловізійний монокуляр Cyclops CP335 Pro вартістю 46231,50 грн;
- далекомір Vortex Diamondback HD2000 (LRF-2000) вартістю 13500 грн;
- комплектуючі елементи вартістю 2867,75 грн.
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