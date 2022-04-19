До Луцька на велосипеді приїхав волонтер, який збирає мільйон гривень на ЗСУ. ВІДЕО

Тисячу кілометрів на велосипеді подолає 25-річний волонтердля підтримки військових. Свою мандрівку розпочав 28-го серпня о 7:30 у Києві, а завершить благодійний велопробіг в Ужгороді. На шляху – сім обласних центрів України та благодійна мета.За час велопробігу Артур планує зібрати мільйон гривень. Про це чоловік розповів Суспільному, яке зустріло волонтера на в'їзді до Луцька.Реквізити для донатів, говорить, вказані на його особистій сторінці в Instagram. З його слів, за чотири дні маршруту вдалося зібрати 20 тисяч гривень та подолати 400 кілометрів."Це насправді важке випробування, тому що я не готувався настілки ретельно, настільки зважено до цього. І велосипед відверто не готовий до цього", – говорить чоловік.Знайомлять Артура із містами України друзі або місцеві активісти. У Луцьку його зустріла волонтерка"Ми коли дізналися про його ініціативу, захотіли підтримати його інформаційно, тому що дуже важливо, щоб усі зараз донатили і скидали гроші на сили оборони України", – каже волонтерка.Артур говорить: сам родом із Миколаєва, у рідному місті став одним із першопочатківців велоруху Fixed Gear, який, з його слів, дуже популярний в США. Щоб долати довгі дистанції за межами міста, говорить, треба ретельно стежити за своїм здоров’ям і бути готовим до небезпек. Для своєї подорожі Артур зняв "фікс" з велосипеда, тому що з ним небезпечно їхати дорогами загального користування.Артур Пантикін говорить, що до велопробігу можуть долучитися усі небайдужі. У Луцьку, каже, відгукнулося десятеро людей. Вони погодилися проїхати дистанцію у 40 кілометрів до міста Дубно."Найскладніший маршрут почнеться після Львова – це будуть час від часу пекельні страждання, три перевали через Карпати", – говорить Артур.Після фінішу в Ужгороді, розповідає Артур Пантикін, до столиці планує повертатися потягом. Зі слів волонтера, це другий благодійний велопробіг за його участі, торік учасників було троє, їм вдалося зібрати понад два мільйони гривень.