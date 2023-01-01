Шестирічна волинянка, якій пересадили серце, пішла в перший клас. ВІДЕО

Соломія Книш, якій два місяці тому пересадили серце, пішла у перший клас. Дівчинка навчатиметься за індивідуальною формою навчання у Ковельському ліцеї № 10.



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Мама дівчинки Ольга Книш розповіла, що лікарі дозволили дівчинці відвідати свято першого дзвоника тільки у масці. Мама каже: по годинах приймають ліки й харчуються, фізичні навантаження доньці заборонені. Тому від дому до школи їдуть на таксі.



Перша вчителька Соломійки — Ліна Гущук каже, що про пересадку серця шестирічній дитині в Україні чула, але не думала, що дівчинка стане її ученицею. Цю новину, говорить, сприймає з оптимізмом.



У класі Соломійки – 22 дітей.



"Спершу у нас було відчуття трішки страху, страху не стільки за наших діток, а за неї, аби вона не переймалася, аби їй було комфортно, щоб її гарно прийняли, але сьогодні був перший день і я побачила, як вона лине до діток, як дітки гарно з нею спілкуються", – говорить мама однокласника Соломійки Наталія Савчук.



З вчителькою Соломійка займатиметься вдома десять годин на тиждень, — каже мама Ольга Книш.



10 липня в Інституті серця вперше зробили трансплантацію серця шестирічній дівчинці з Ковеля. Донором став чотирирічний загиблий хлопчик з Рівного, мама якого дала згоду на трансплантацію. Через місяць після операції Соломію виписали з лікарні додому.



Перше донорське серце в Україні пересадили в грудні 2019. Операцію здійснили на Волині. Лікарі Ковельського МТМО прооперували 56-річного Василя Міговку. Донором серця став чоловік з відкритою черепно-мозковою травмою, в якого бригадою спеціалістів констатована смерть мозку. 29 січня Василя Міговку виписали з лікарні.



У 2021 році у Львівській лікарні швидкої допомоги пересадили донорське серце 13-річному волинянину. Це – перша була трансплантація серця дитині в Україні.



Верховна рада під час засідання 21 вересня прийняла за основу законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині (№ 5831) зі спрощення донорства й пересадки органів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шестирічна, якій два місяці тому пересадили серце, пішла у перший клас. Дівчинка навчатиметься за індивідуальною формою навчання у Ковельському ліцеї № 10.Про це повідомляє Суспільне. Мама дівчинкирозповіла, що лікарі дозволили дівчинці відвідати свято першого дзвоника тільки у масці. Мама каже: по годинах приймають ліки й харчуються, фізичні навантаження доньці заборонені. Тому від дому до школи їдуть на таксі.Перша вчителька Соломійки — Ліна Гущук каже, що про пересадку серця шестирічній дитині в Україні чула, але не думала, що дівчинка стане її ученицею. Цю новину, говорить, сприймає з оптимізмом.У класі Соломійки – 22 дітей."Спершу у нас було відчуття трішки страху, страху не стільки за наших діток, а за неї, аби вона не переймалася, аби їй було комфортно, щоб її гарно прийняли, але сьогодні був перший день і я побачила, як вона лине до діток, як дітки гарно з нею спілкуються", – говорить мама однокласника СоломійкиЗ вчителькою Соломійка займатиметься вдома десять годин на тиждень, — каже мама Ольга Книш.10 липня в Інституті серця вперше зробили трансплантацію серця шестирічній дівчинці з Ковеля. Донором став чотирирічний загиблий хлопчик з Рівного, мама якого дала згоду на трансплантацію. Через місяць після операції Соломію виписали з лікарні додому.Перше донорське серце в Україні пересадили в грудні 2019. Операцію здійснили на Волині. Лікарі Ковельського МТМО прооперували 56-річного Василя Міговку. Донором серця став чоловік з відкритою черепно-мозковою травмою, в якого бригадою спеціалістів констатована смерть мозку. 29 січня Василя Міговку виписали з лікарні.У 2021 році у Львівській лікарні швидкої допомоги пересадили донорське серце 13-річному волинянину. Це – перша була трансплантація серця дитині в Україні.Верховна рада під час засідання 21 вересня прийняла за основу законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині (№ 5831) зі спрощення донорства й пересадки органів.

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