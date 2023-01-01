Помер лікар Волинської обласної клінічної лікарні

Самохін Микола Валерійович.



Про це повідомили у медзакладі.



Колеги померлого пишуть, смерть лікаря спричинило тривале хронічне захворювання.



Про час похорону повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлого. Вічна пам'ять!

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