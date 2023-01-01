Помер лікар Волинської обласної клінічної лікарні
Сьогодні, 09:19
Помер лікар паліативної допомоги Волинської обласної клінічної лікарні, в недалекому минулому - уролог, Самохін Микола Валерійович.
Про це повідомили у медзакладі.
Колеги померлого пишуть, смерть лікаря спричинило тривале хронічне захворювання.
Про час похорону повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлого. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у медзакладі.
Колеги померлого пишуть, смерть лікаря спричинило тривале хронічне захворювання.
Про час похорону повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлого. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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