Олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру

Олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру
За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪ ст. 190 (шахрайство);
▪ ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Встановили, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.

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Теги: Ігор Коломойський, підозра
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Коментарі 1
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ТРИКРАТНОГО КРАДУНА МІЗЕРНИХ ПЕНСІЙ В ПЕНСІОНЕРІВ клоуна жидоХYЙЛА зеленського з жидохряком порошенком садити довічно НА НАРИ з конфіскацією майна і коштів!!!
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