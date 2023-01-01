Олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру
Сьогодні, 09:38
За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪ ст. 190 (шахрайство);
▪ ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Встановили, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.
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Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪ ст. 190 (шахрайство);
▪ ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Встановили, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.
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Коментарі 1
ТРИКРАТНОГО КРАДУНА МІЗЕРНИХ ПЕНСІЙ В ПЕНСІОНЕРІВ клоуна жидоХYЙЛА зеленського з жидохряком порошенком садити довічно НА НАРИ з конфіскацією майна і коштів!!!
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