Олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру

Ігор Коломойський.



Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ст. 190 (шахрайство);

▪ ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).



Встановили, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.



Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.

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