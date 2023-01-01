Генштаб повідомив, де окупанти наступали за останню добу

Протягом минулої доби, 1 вересня, на фронті відбулося 45 бойових зіткнень. Російсько-окупаційні війська атакували Україну з реактивних систем залпового вогню та ракетами, а також завдавали авіаційних ударів.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Протягом минулої доби окупанти завдали 4 ракетні та 39 авіаційних ударів, здійснили 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. Унаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільних. Руйнувань зазнали житлові будинки й інша цивільна інфраструктура.Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 — по зенітно-ракетних комплексах окупантів.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 пункти управління, 3 склади боєприпасів та 1 радіолокаційну станцію противника.Генштаб також розповів про ситуацію за різними напрямками:Волинський і Поліський: оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін.Сіверський і Слобожанський: росіяни здійснили мінометні й артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів у Чернігівській, Сумській і Харківській областях.Куп’янський: росіяни марно наступали в районі Новоселівського Луганської області, завдали авіаудару в районі Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.Лиманський: противник завдав авіаударів у районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.Бахмутський: росіяни марно наступали в районі Курдюмівки Донецької області, завдали авіаударів у районах Ступочків, Білої Гори, Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артобстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.Авдіївський: росіяни марно наступали в районі Сєверного Донецької області. Ворог завдав артилерійських і мінометних обстрілів по 5 населених пунктах Донецької області.Мар’їнський: противник марно наступав у районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.Шахтарський: росіяни завдали авіаудару в районі Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів.Запорізький: противник завдав авіаудару в районі Малинівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.Херсонський: від ворожих обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів Херсонської області.Мелітопольський: Сили оборони продовжують наступати: закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.