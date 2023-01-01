Генштаб повідомив, де окупанти наступали за останню добу

Генштаб повідомив, де окупанти наступали за останню добу
Протягом минулої доби, 1 вересня, на фронті відбулося 45 бойових зіткнень. Російсько-окупаційні війська атакували Україну з реактивних систем залпового вогню та ракетами, а також завдавали авіаційних ударів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Протягом минулої доби окупанти завдали 4 ракетні та 39 авіаційних ударів, здійснили 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. Унаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільних. Руйнувань зазнали житлові будинки й інша цивільна інфраструктура.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 — по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 пункти управління, 3 склади боєприпасів та 1 радіолокаційну станцію противника.

Генштаб також розповів про ситуацію за різними напрямками:

Волинський і Поліський: оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін.

Сіверський і Слобожанський: росіяни здійснили мінометні й артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів у Чернігівській, Сумській і Харківській областях.

Куп’янський: росіяни марно наступали в районі Новоселівського Луганської області, завдали авіаудару в районі Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

Лиманський: противник завдав авіаударів у районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

Бахмутський: росіяни марно наступали в районі Курдюмівки Донецької області, завдали авіаударів у районах Ступочків, Білої Гори, Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артобстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.

Авдіївський: росіяни марно наступали в районі Сєверного Донецької області. Ворог завдав артилерійських і мінометних обстрілів по 5 населених пунктах Донецької області.

Мар’їнський: противник марно наступав у районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

Шахтарський: росіяни завдали авіаудару в районі Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів.

Запорізький: противник завдав авіаудару в районі Малинівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.

Херсонський: від ворожих обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів Херсонської області.

Мелітопольський: Сили оборони продовжують наступати: закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Генштаб, зведення, наступ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки ворожої техніки і окупантів вже знищили Сили оборони України
Сьогодні, 11:00
Педагоги навчально-реабілітаційного центру на Волині вийшли на мітинг проти новопризначеної директорки
Сьогодні, 10:30
Генштаб повідомив, де окупанти наступали за останню добу
Сьогодні, 10:00
Олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру
Сьогодні, 09:38
Помер лікар Волинської обласної клінічної лікарні
Сьогодні, 09:19
Схожі новини
За добу – понад 25 бойових зіткнень: Генштаб про ситуацію на фронті За добу – понад 25 бойових зіткнень: Генштаб про ситуацію на фронті
01 вересень, 08:41
Ситуація на фронті: де стримують наступ і де наступають українські воїни Ситуація на фронті: де стримують наступ і де наступають українські воїни
31 серпень, 08:46
Як минув 552-ий день повномасштабної війни. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Як минув 552-ий день повномасштабної війни. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
30 серпень, 08:58
ЗСУ стримували росіян у районі Мар’їнки та наступали в бік Мелітополя: ситуація на фронті ЗСУ стримували росіян у районі Мар’їнки та наступали в бік Мелітополя: ситуація на фронті
29 серпень, 08:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки ворожої техніки і окупантів вже знищили Сили оборони України
Сьогодні, 11:00
 0
Педагоги навчально-реабілітаційного центру на Волині вийшли на мітинг проти новопризначеної директорки
Сьогодні, 10:30
 0
Генштаб повідомив, де окупанти наступали за останню добу
Сьогодні, 10:00
 0
Олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру
Сьогодні, 09:38
 0
Помер лікар Волинської обласної клінічної лікарні
Сьогодні, 09:19
 0
Медіа
відео
1/8