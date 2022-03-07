Педагоги навчально-реабілітаційного центру на Волині вийшли на мітинг проти новопризначеної директорки





Про це Алла Литвинюк, яка також прийшла на акцію протесту. Жінка каже, що прийшла захищати колишнього директора Олега Дацюка.



Чому вчителі Крупівського НРЦ незгідні з призначенням нової директорки



Вчителі, які долучилися до мітингу, робочий день не прогуляли, каже заступниця директора навчально-реабілітаційного центру Лілія Суходольска, педагоги написали заяви на відпустку за власний рахунок.



Конкурс на посаду директора відбувався 30 серпня. Кандидатів було двоє: Олег Дацюк, який пропрацював у цьому навчальному закладі 24 роки, з них - 18 був директором. Та Юлія Гринчук — колишня директора Луцької школи №24, очільниця філії центру зайнятості, екс-голова Горохівської райдержадміністрації. Спершу, підсумовуючи результати трьох завдань конкурсантів, – комісія озвучила рівні бали.



Відповідно до положення, при рівній кількості балів, вирішальним став голос голови конкурсної комісії, першого заступника голови обласної ради Юрія Поліщука. Він був за Юлію Гринчук.



Біля обласної ради недовіру конкурсній комісії висловили батьки учнів Крупівського навчально-реабілітаційного центру, – розповідає мама учениці Наталія Серединська.



Далі ініціативну групу запросили на спілкування до голови обласної ради Григорія Недопада, для преси зустріч була закрита. Про результати обговорення розповіла педагогиня закладу Анжеліка Міщук. Каже: позиція голови – обласна рада на конкурсну комісію впливу немає.



Що каже про своє призначення нова директорка



Зі слів заступниці начальника відділу майна облради Інни Сабіної, нова директорка почала виконувати обов’язки з першого вересня. У навчальному закладі Юлію Гринчук першого вересня колектив не бачив, — розповів медбрат навчально-реабілітаційного центру Роман Ковальчук.



У телефонному коментарі Суспільному Юля Гринчук розповіла, що знайомитимуть її з колективом четвертого вересня, відтак назвати перше вересня її перши робочим днем важко.



Яка позиція обласного управління освіти та колишнього директора навчально-реабілітаційного центру



Колишній директор навчально-реабілітаційного центру Олег Дацюк у телефонному коментарі Суспільному сказав, що з рішенням конкурсної комісії категорично не погоджується. Відповісти на питання, чи оскаржуватиме його, наразі не може.



За коментарем щодо цієї ситуації Суспільне звернулося до начальниці управління освіти й науки обласної військової адміністрації Наталії Матвіюк, яка під час голосування за нову кандидатку – утрималася. Зокрема, цікавилися, чи новій директорці за перше вересня буде зарахований прогул на роботі. Наталія Матвіюк сказала, що відповідь дасть у понеділок, четвертого вересня.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Декілька десятків працівників Крупівського навчально-реабілітаційного центру біля Луцька в день знань о 9:30 зібралися під обласною радою. Вони не згодні з рішенням комісії про призначення нової директорки закладу.Про це Суспільному розповіла вчителька, яка також прийшла на акцію протесту. Жінка каже, що прийшла захищати колишнього директораВчителі, які долучилися до мітингу, робочий день не прогуляли, каже заступниця директора навчально-реабілітаційного центру Лілія Суходольска, педагоги написали заяви на відпустку за власний рахунок.Конкурс на посаду директора відбувався 30 серпня. Кандидатів було двоє: Олег Дацюк, який пропрацював у цьому навчальному закладі 24 роки, з них - 18 був директором. Та Юлія Гринчук — колишня директора Луцької школи №24, очільниця філії центру зайнятості, екс-голова Горохівської райдержадміністрації. Спершу, підсумовуючи результати трьох завдань конкурсантів, – комісія озвучила рівні бали.Відповідно до положення, при рівній кількості балів, вирішальним став голос голови конкурсної комісії, першого заступника голови обласної ради. Він був за Юлію Гринчук.Біля обласної ради недовіру конкурсній комісії висловили батьки учнів Крупівського навчально-реабілітаційного центру, – розповідає мама учениціДалі ініціативну групу запросили на спілкування до голови обласної ради Григорія Недопада, для преси зустріч була закрита. Про результати обговорення розповіла педагогиня закладу. Каже: позиція голови – обласна рада на конкурсну комісію впливу немає.Зі слів заступниці начальника відділу майна облради, нова директорка почала виконувати обов’язки з першого вересня. У навчальному закладі Юлію Гринчук першого вересня колектив не бачив, — розповів медбрат навчально-реабілітаційного центруУ телефонному коментарі Суспільному Юля Гринчук розповіла, що знайомитимуть її з колективом четвертого вересня, відтак назвати перше вересня її перши робочим днем важко.Колишній директор навчально-реабілітаційного центру Олег Дацюк у телефонному коментарі Суспільному сказав, що з рішенням конкурсної комісії категорично не погоджується. Відповісти на питання, чи оскаржуватиме його, наразі не може.За коментарем щодо цієї ситуації Суспільне звернулося до начальниці управління освіти й науки обласної військової адміністрації Наталії Матвіюк, яка під час голосування за нову кандидатку – утрималася. Зокрема, цікавилися, чи новій директорці за перше вересня буде зарахований прогул на роботі. Наталія Матвіюк сказала, що відповідь дасть у понеділок, четвертого вересня.

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