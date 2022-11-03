Бігли сотні лучан: відбувся забіг у пам'ять про Героїв України. ФОТО

Дощ та похмура погода не завадили волинянам долучитися до Всеукраїнської акції зі вшанування пам’яті полеглих захисників країни.Зокрема, сьогодні, 2 вересня 2023 року, у Луцьку вже вшосте відбувся Всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України». Участь взяли понад 400 волинян, повідомляє Волинська ОВА.Слід зазначити, що під час реєстрації кожен із учасників міг самостійно обрати та вказати, за кого з Героїв долатиме дистанцію.Насамперед пам’ять загиблих за Україну Героїв вшанували загальнонаціональною хвилиною мовчання. Священники Свято Троїцького-Собору Української Православної Церкви відслужили панахиду за померлими. Потому – поклали квіти до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України».Стартували учасники забігу близько 9:20 год. з Театральної площі. Маршрут пролягав через: Театральний майдан – проспект Волі – перехрестя на вулиці Шопена та назад до початкової точки. Дистанція становила 1200 метрів.До слова, Всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» - це благодійний захід. Тому всі охочі могли пожертвувати гроші на потреби ЗСУ.Захід тривав майже годину, а усіх учасників після забігу нагородили медалями та грамотами.Забіг у 2018 році започаткував батько загиблого Героя російсько-української війни, "кіборга". Захід присвячений Дню пам'яті захисників України, що загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, який відзначають щороку 29 серпня. Ідею таких забігів запозичили в США.