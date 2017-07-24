Коли і як Луцьк відзначатиме День міста

Коли і як Луцьк відзначатиме День міста
Цьогоріч Луцьк відзначатиме своє свято вже наступними вихідними – 9 ти 10 вересня.

Про це, а також заходи, які відбудуться з цієї нагоди, йдеться у розпорядженні Луцького міського голови та додатках до нього.

У ці дні, а також напередодні відбудуться мистецькі, спортивні та благодійні дійства.

Відомо, що відбудуться, зокрема, такі заходи:

• презентація артінсталяцій «Вирій вічності» в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки;

• захід із вшанування пам’яті спортсменів, які загинули на війні, «Спортивні хроніки війни» (проспект Волі, 13);

• велопробіг у вишиванках за маршрутом: Театральний майдан – маршрут № 15а – Театральний майдан;

• мистецький проєкт «Територія творчості» на Театральному майдані міста;

• громадська акція «Українська вишиванка» на Театральному майдані.
інтерактивний сімейний захід на Площі Героїв Майдану міста Луцька;

• благодійний концерт за участю творчо обдарованих дітей та народного артиста України Василя Зінкевича у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка;

• акустичний творчий вечір біля Будинку скульптора Голованя на вулиці Лютеранська, 9;

• артпроменад «Так звучить Луцьк» в дворі музейного простору «Окольний замок» на вулиці Кафедральна, 6;

• відкритий турнір з шашок-64;

• всеукраїнський дебатний турнір «Волинська толока 2023» в приміщенні Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки;

• пізнавальний захід «Rescuers4Children» в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки;

• театралізована презентація «Велична історія Древнього Жидичина» в селі Жидичин;

• концерт органної музики за участі відомих українських виконавців в Палаці культури міста Луцька.

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Теги: День міста, заходи
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