В Україні готуються замінити керівників Міноборони і Мінкультури: кого планують призначати

Олександра Ткаченка, відставку якого Верховна Рада схвалила наприкінці липня.



Про це пише Юлія Федів.



Стосовно заміни міністра оборони, джерела УП зазначають, що планується внесення в Раду пропозиції про звільнення Олексія Резнікова та призначення замість нього чинного керівника Фонду держмайна Рустема Умерова.



Водночас народний депутат України Ярослав Железняк також повідомив, що "новою міністеркою культури та інформаційної політики України буде Юлія Федів".



"Голосування на наступному тижні. Якщо я не помиляюсь, з її призначенням вийде уряд з найбільшою кількістю жінок в історії України. 28% або 6 із 21 членів КМУ. Гарна кандидатура", - зазначив він.



Згодом Железняк написав, що "виглядає так, що Міноборони (ну і автоматом ФДМУ) і Мінкульт будуть не єдиними кадровими ротаціями, які має затвердити Рада".



"Там ще голова одного економічного регулятора вже подала заяву про відставку. І замість найвірогідніший кандидат - голова однієї східної ВЦА... І звільнення, і призначення потребує голосування у Раді теж", - зазначив депутат.



"Ольга Піщанська залишає АМКУ (Антимонопольний комітет, - ред.)… І одразу пані Піщанська буде призначена на голову Фонду держмайна (коли Рустем Умеров піде на Міністра оборони). Замість неї на нового голову АМКУ буде призначено Павла Кириленка (голова Донецької ВЦА)", - уточнив пізніше Железняк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наступного тижня в Україні можуть замінити міністра оборони, а також призначити нового міністра культури замість, відставку якого Верховна Рада схвалила наприкінці липня.Про це пише Українська правда із посиланням на джерела в команді президента. Зазначається, що потенційним кандидатом на посаду міністра культури та інформаційної політики розглядається колишня керівник Українського культурного фондуСтосовно заміни міністра оборони, джерела УП зазначають, що планується внесення в Раду пропозиції про звільненнята призначення замість нього чинного керівника Фонду держмайнаВодночас народний депутат Українитакож повідомив, що "новою міністеркою культури та інформаційної політики України буде Юлія Федів"."Голосування на наступному тижні. Якщо я не помиляюсь, з її призначенням вийде уряд з найбільшою кількістю жінок в історії України. 28% або 6 із 21 членів КМУ. Гарна кандидатура", - зазначив він.Згодом Железняк написав, що "виглядає так, що Міноборони (ну і автоматом ФДМУ) і Мінкульт будуть не єдиними кадровими ротаціями, які має затвердити Рада"."Там ще голова одного економічного регулятора вже подала заяву про відставку. І замість найвірогідніший кандидат - голова однієї східної ВЦА... І звільнення, і призначення потребує голосування у Раді теж", - зазначив депутат.залишає АМКУ (Антимонопольний комітет, - ред.)… І одразу пані Піщанська буде призначена на голову Фонду держмайна (коли Рустем Умеров піде на Міністра оборони). Замість неї на нового голову АМКУ буде призначено Павла Кириленка (голова Донецької ВЦА)", - уточнив пізніше Железняк.

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