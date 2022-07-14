На Волині затримали двох 24-річних контрабандистів
Сьогодні, 16:31
У Ковельському районі затримали чоловіків, які збиралися переправити до Польщі десять ящиків цигарок.
Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.
Інформують, що учора, 1 вересня, ввечері військовослужбовці відділу «Рівне» отримали від оперативників Держприкордонслужби інформацію про можливе незаконне переміщення тютюнових виробів.
Прикордонники одразу розпочали перевірочні заходи на вказаному напрямку. Невдовзі неподалік українсько-польського кордону було виявлено двох чоловіків, як з'ясувалося – 24-річних
жителів одного з прикордонних сіл Любомльщини.
В результаті пошукових дій оперативні співробітники спільно з військовослужбовцями прикордонного підрозділу знайшли підготовлені до переправлення пакунки з контрабандним крамом та саморобну дерев’яну кладку, за допомогою якої зловмисники долали контрольно-слідову смугу.
Правопорушників та тютюнові вироби у кількості 5 000 пачок доставили до прикордонного підрозділу. На громадян прикордонники склали документи за ст. 202 та ст. 204-1 КУпАП. До компетентних органів направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України.
Сигарети вилучили співробітники Нацполіції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.
Інформують, що учора, 1 вересня, ввечері військовослужбовці відділу «Рівне» отримали від оперативників Держприкордонслужби інформацію про можливе незаконне переміщення тютюнових виробів.
Прикордонники одразу розпочали перевірочні заходи на вказаному напрямку. Невдовзі неподалік українсько-польського кордону було виявлено двох чоловіків, як з'ясувалося – 24-річних
жителів одного з прикордонних сіл Любомльщини.
В результаті пошукових дій оперативні співробітники спільно з військовослужбовцями прикордонного підрозділу знайшли підготовлені до переправлення пакунки з контрабандним крамом та саморобну дерев’яну кладку, за допомогою якої зловмисники долали контрольно-слідову смугу.
Правопорушників та тютюнові вироби у кількості 5 000 пачок доставили до прикордонного підрозділу. На громадян прикордонники склали документи за ст. 202 та ст. 204-1 КУпАП. До компетентних органів направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України.
Сигарети вилучили співробітники Нацполіції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині затримали двох 24-річних контрабандистів
Сьогодні, 16:31
В Україні готуються замінити керівників Міноборони і Мінкультури: кого планують призначати
Сьогодні, 15:48
На війні загинув волинянин Адам Костюкевич
Сьогодні, 14:07
Коли і як Луцьк відзначатиме День міста
Сьогодні, 12:50
Медіа