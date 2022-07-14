На Волині затримали двох 24-річних контрабандистів

На Волині затримали двох 24-річних контрабандистів
У Ковельському районі затримали чоловіків, які збиралися переправити до Польщі десять ящиків цигарок.

Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.

Інформують, що учора, 1 вересня, ввечері військовослужбовці відділу «Рівне» отримали від оперативників Держприкордонслужби інформацію про можливе незаконне переміщення тютюнових виробів.

Прикордонники одразу розпочали перевірочні заходи на вказаному напрямку. Невдовзі неподалік українсько-польського кордону було виявлено двох чоловіків, як з'ясувалося – 24-річних
жителів одного з прикордонних сіл Любомльщини.

В результаті пошукових дій оперативні співробітники спільно з військовослужбовцями прикордонного підрозділу знайшли підготовлені до переправлення пакунки з контрабандним крамом та саморобну дерев’яну кладку, за допомогою якої зловмисники долали контрольно-слідову смугу.

Правопорушників та тютюнові вироби у кількості 5 000 пачок доставили до прикордонного підрозділу. На громадян прикордонники склали документи за ст. 202 та ст. 204-1 КУпАП. До компетентних органів направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України.

Сигарети вилучили співробітники Нацполіції.


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Теги: контрабанда, цигарки
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