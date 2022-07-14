На Волині затримали двох 24-річних контрабандистів

У Ковельському районі затримали чоловіків, які збиралися переправити до Польщі десять ящиків цигарок.Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.Інформують, що учора, 1 вересня, ввечері військовослужбовці відділу «Рівне» отримали від оперативників Держприкордонслужби інформацію про можливе незаконне переміщення тютюнових виробів.Прикордонники одразу розпочали перевірочні заходи на вказаному напрямку. Невдовзі неподалік українсько-польського кордону було виявлено двох чоловіків, як з'ясувалося – 24-річнихжителів одного з прикордонних сіл Любомльщини.В результаті пошукових дій оперативні співробітники спільно з військовослужбовцями прикордонного підрозділу знайшли підготовлені до переправлення пакунки з контрабандним крамом та саморобну дерев’яну кладку, за допомогою якої зловмисники долали контрольно-слідову смугу.Правопорушників та тютюнові вироби у кількості 5 000 пачок доставили до прикордонного підрозділу. На громадян прикордонники склали документи за ст. 202 та ст. 204-1 КУпАП. До компетентних органів направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України.Сигарети вилучили співробітники Нацполіції.