Від завтра до Польщі через Волинь курсуватиме новий поїзд

Від завтра до Польщі через Волинь курсуватиме новий поїзд
Завтра, 3 вересня, почне курсувати новий міжнародний поїзд № 119/120 Київ – Хелм.

Про це раніше повідомляла Укрзалізниця.

Потяг з Києва відправлятиметься о 06:28, з Рiвного об 11:27, з Ковеля о 13:31, прибуття до Хелма о 17:27. Пересадка на польський інтерсіті IC21100 до Варшави (18:12 —21:02).

"Зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45", – йдеться в повідомленні.

Квитки можна придбати у застосунку Укрзалізниці та в касах.

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Теги: поїз, Хелм, варте уваги
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