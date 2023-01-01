Від завтра до Польщі через Волинь курсуватиме новий поїзд
Сьогодні, 17:20
Завтра, 3 вересня, почне курсувати новий міжнародний поїзд № 119/120 Київ – Хелм.
Про це раніше повідомляла Укрзалізниця.
Потяг з Києва відправлятиметься о 06:28, з Рiвного об 11:27, з Ковеля о 13:31, прибуття до Хелма о 17:27. Пересадка на польський інтерсіті IC21100 до Варшави (18:12 —21:02).
"Зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45", – йдеться в повідомленні.
Квитки можна придбати у застосунку Укрзалізниці та в касах.
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Про це раніше повідомляла Укрзалізниця.
Потяг з Києва відправлятиметься о 06:28, з Рiвного об 11:27, з Ковеля о 13:31, прибуття до Хелма о 17:27. Пересадка на польський інтерсіті IC21100 до Варшави (18:12 —21:02).
"Зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45", – йдеться в повідомленні.
Квитки можна придбати у застосунку Укрзалізниці та в касах.
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