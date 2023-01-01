На війні загинув волинянин Адам Костюкевич

Трагічна звістка прийшла до родини з Новостава Луцького району: 31 серпня, захищаючи Україну від російських загарбників, загинувПро це повідомили у Боратинській громаді.Він прийняв свій останній бій під селом Кліщіївка Бахмутського району Донецької області, отримавши смертельне поранення у стрілецькому бою з противником.Відомо, що Адам Костюкевич проживав на Рівненщині.«Приносимо щирі співчуття родині, друзям та побратимам полеглого Захисника та схиляємо голови у невимовній скорботі. Низький уклін та вічна пам’ять Захиснику, який віддав своє життя за суверенітет і територіальну цілісність нашої держави! Вічна слава Герою!» - йдеться у повідомленні громади.