На війні загинув волинянин Адам Костюкевич
Сьогодні, 14:07
Трагічна звістка прийшла до родини з Новостава Луцького району: 31 серпня, захищаючи Україну від російських загарбників, загинув Адам Костюкевич.
Про це повідомили у Боратинській громаді.
Він прийняв свій останній бій під селом Кліщіївка Бахмутського району Донецької області, отримавши смертельне поранення у стрілецькому бою з противником.
Відомо, що Адам Костюкевич проживав на Рівненщині.
«Приносимо щирі співчуття родині, друзям та побратимам полеглого Захисника та схиляємо голови у невимовній скорботі. Низький уклін та вічна пам’ять Захиснику, який віддав своє життя за суверенітет і територіальну цілісність нашої держави! Вічна слава Герою!» - йдеться у повідомленні громади.
Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює співчуття родині воїна. Вічна йому пам'ять та вдячність!
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Про це повідомили у Боратинській громаді.
Він прийняв свій останній бій під селом Кліщіївка Бахмутського району Донецької області, отримавши смертельне поранення у стрілецькому бою з противником.
Відомо, що Адам Костюкевич проживав на Рівненщині.
«Приносимо щирі співчуття родині, друзям та побратимам полеглого Захисника та схиляємо голови у невимовній скорботі. Низький уклін та вічна пам’ять Захиснику, який віддав своє життя за суверенітет і територіальну цілісність нашої держави! Вічна слава Герою!» - йдеться у повідомленні громади.
Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює співчуття родині воїна. Вічна йому пам'ять та вдячність!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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