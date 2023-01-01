Скільки ворожої техніки і окупантів вже знищили Сили оборони України

Скільки ворожої техніки і окупантів вже знищили Сили оборони України
Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 264 060 російських військових, зокрема 570 — лише за вчора, 1 вересня.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:

— танки — 4471 (+12 за вчора);
— бойові броньовані машини — 8637 (+24);
— артилерійські системи — 5560 (+30);
— реактивні системи залпового вогню — 736 (+1);
— засоби протиповітряної оборони — 501 (+1);
— літаки — 315;
— гелікоптери — 316;
—безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4433 (+12);
— крилаті ракети — 1447 (+2);
— кораблі й катери — 18;
— автомобільна техніка та автоцистерни — 8043 (+34);
— спеціальна техніка — 835 (+4).

Ці дані не остаточні та ще уточнюються.

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.

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Теги: втрати ворога
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