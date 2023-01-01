Скільки ворожої техніки і окупантів вже знищили Сили оборони України

Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 264 060 російських військових, зокрема 570 — лише за вчора, 1 вересня.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:— танки — 4471 (+12 за вчора);— бойові броньовані машини — 8637 (+24);— артилерійські системи — 5560 (+30);— реактивні системи залпового вогню — 736 (+1);— засоби протиповітряної оборони — 501 (+1);— літаки — 315;— гелікоптери — 316;—безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4433 (+12);— крилаті ракети — 1447 (+2);— кораблі й катери — 18;— автомобільна техніка та автоцистерни — 8043 (+34);— спеціальна техніка — 835 (+4).Ці дані не остаточні та ще уточнюються.Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.