На Волині сьогодні вперше сіли за парти понад 10 тисяч першокласників

На Волині сьогодні вперше сіли за парти понад 10 тисяч першокласників
Попри війну, навчальний рік на Волині розпочинається у 531 комунальному закладі загальної середньої освіти, де навчається понад 136 тисяч учнів.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Шкільна форма та вишиванки, квіти та кульки, усміхнені діти та схвильовані батьки, святкова лінійка та перший дзвінок… Таким було 1 вересня на Волині до повномасштабного вторгнення.

Цьогоріч День знань відзначаємо по-іншому! Кожен навчальний заклад на власний розсуд обирає формат проведення свята. А тема першого уроку - «Ти як? Повертаємось до школи»", - йдеться в повідомленні.

Погуляйко зазначив, що попри війну, навчальний рік на Волині розпочинається у 531 комунальному закладі загальної середньої освіти, де навчається понад 136 тисяч учнів.

"Особливо трепетний сьогоднішній день для першокласників. Так, в області вперше за парти сядуть понад 10,6 тисяч першачків.

Не дозволимо ворогу відібрати у наших дітей можливості навчатися та здобувати якісну освіту!" - наголосив голова ОВА.

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Теги: Волинь, навчальний рік
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