На Волині сьогодні вперше сіли за парти понад 10 тисяч першокласників





Про це Юрій Погуляйко.



"Шкільна форма та вишиванки, квіти та кульки, усміхнені діти та схвильовані батьки, святкова лінійка та перший дзвінок… Таким було 1 вересня на Волині до повномасштабного вторгнення.



Цьогоріч День знань відзначаємо по-іншому! Кожен навчальний заклад на власний розсуд обирає формат проведення свята. А тема першого уроку - «Ти як? Повертаємось до школи»", - йдеться в повідомленні.



Погуляйко зазначив, що попри війну, навчальний рік на Волині розпочинається у 531 комунальному закладі загальної середньої освіти, де навчається понад 136 тисяч учнів.



"Особливо трепетний сьогоднішній день для першокласників. Так, в області вперше за парти сядуть понад 10,6 тисяч першачків.



Не дозволимо ворогу відібрати у наших дітей можливості навчатися та здобувати якісну освіту!" - наголосив голова ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Попри війну, навчальний рік на Волині розпочинається у 531 комунальному закладі загальної середньої освіти, де навчається понад 136 тисяч учнів.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Шкільна форма та вишиванки, квіти та кульки, усміхнені діти та схвильовані батьки, святкова лінійка та перший дзвінок… Таким було 1 вересня на Волині до повномасштабного вторгнення.Цьогоріч День знань відзначаємо по-іншому! Кожен навчальний заклад на власний розсуд обирає формат проведення свята. А тема першого уроку - «Ти як? Повертаємось до школи»", - йдеться в повідомленні.Погуляйко зазначив, що попри війну, навчальний рік на Волині розпочинається у 531 комунальному закладі загальної середньої освіти, де навчається понад 136 тисяч учнів."Особливо трепетний сьогоднішній день для першокласників. Так, в області вперше за парти сядуть понад 10,6 тисяч першачків.Не дозволимо ворогу відібрати у наших дітей можливості навчатися та здобувати якісну освіту!" - наголосив голова ОВА.

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