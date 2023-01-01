У Білорусі – шестиденні військові навчання: Україна посилила оборону кордону. ВІДЕО





Про це Сергій Наєв.



"Щодо навчань "Бойове братерство - 2023", які сьогодні стартували у Білорусі та триватимуть до 6 вересня.



За військовою наукою ми завжди адекватно реагуємо на будь-які зміни в оперативній бойовій обстановці. Це проста, але дуже потрібна військова робота", - йдеться в повідомленні.



Наєв зазначив, що будь-які дії з боку ворога, зокрема проведення навчань на їхній території, – це певний аспект підвищення небезпеки.



"Звісно, ми реагуємо. Командувачам, командирам поставлено чіткі завдання щодо підсилення оборони державного кордону України та підсилення пильності на всіх бойових позиціях. Ми свідомі того, що від ворога можна очікувати будь-чого. Але він має розуміти, що ми завжди готові до відповідного реагування", - наголосив він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білорусі 1 вересня стартували військові навчання "Бойове братерство - 2023", які триватимуть до 6 вересня.Про це повідомив Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України"Щодо навчань "Бойове братерство - 2023", які сьогодні стартували у Білорусі та триватимуть до 6 вересня.За військовою наукою ми завжди адекватно реагуємо на будь-які зміни в оперативній бойовій обстановці. Це проста, але дуже потрібна військова робота", - йдеться в повідомленні.Наєв зазначив, що будь-які дії з боку ворога, зокрема проведення навчань на їхній території, – це певний аспект підвищення небезпеки."Звісно, ми реагуємо. Командувачам, командирам поставлено чіткі завдання щодо підсилення оборони державного кордону України та підсилення пильності на всіх бойових позиціях. Ми свідомі того, що від ворога можна очікувати будь-чого. Але він має розуміти, що ми завжди готові до відповідного реагування", - наголосив він.

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