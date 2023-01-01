Данілов анонсував важливе рішення щодо мобілізації обмежено придатних





Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону, пише



"Є в наших нормативно-правових документах термін - придатний або умовно придатний. Треба дати тлумачення, хто такий умовно придатний, де люди, які мають такий припис у своїх документах, можуть використовуватися", - розповів він.



Річ у тім, як зазначив секретар РНБО, коли такі люди потрапляють у ті чи інші частини з умовною придатністю, є певні процеси у командирів.



"Тому для того, щоб закрити це питання раз і назавжди, рішенням Ради нацбезпеки і оборони дано доручення розтлумачити цей документ, щоб не було подвійного-потрійного трактування цієї норми", - підкреслив Данілов.



Як додав він, сьогодні це питання рішенням РНБО буде вирішено і "не буде ніяких подвійних тлумачень цих документів.



"Це законодавчі зміни", - констатував секретар РНБО.



Мобілізація в Україні



Мобілізація в Україні була оголошена після масштабного вторгнення рф у лютому 2022 року. Зокрема, військовий стан та мобілізація в Україні діятимуть ще як мінімум до 15 листопада 2023 року.



Зазначимо, що обмежена придатність не є підставою для відстрочки від мобілізації чи звільнення з військової служби. У той самий час військовозобов'язані цієї категорії не можуть служити у деяких родах військ (морській піхоті, десанті тощо.).



Перелік діагнозів, які визначають ступінь придатності до військової служби, регламентується відповідним додатком до наказу Міноборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні хочуть врегулювати питання щодо мобілізації обмежено придатних до служби. Відповідне рішення ухвалить сьогодні Рада національної безпеки та оборони (РНБО).Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО)в ефірі національного телемарафону, пише РБК-Україна "Є в наших нормативно-правових документах термін - придатний або умовно придатний. Треба дати тлумачення, хто такий умовно придатний, де люди, які мають такий припис у своїх документах, можуть використовуватися", - розповів він.Річ у тім, як зазначив секретар РНБО, коли такі люди потрапляють у ті чи інші частини з умовною придатністю, є певні процеси у командирів."Тому для того, щоб закрити це питання раз і назавжди, рішенням Ради нацбезпеки і оборони дано доручення розтлумачити цей документ, щоб не було подвійного-потрійного трактування цієї норми", - підкреслив Данілов.Як додав він, сьогодні це питання рішенням РНБО буде вирішено і "не буде ніяких подвійних тлумачень цих документів."Це законодавчі зміни", - констатував секретар РНБО.Мобілізація в Україні була оголошена після масштабного вторгнення рф у лютому 2022 року. Зокрема, військовий стан та мобілізація в Україні діятимуть ще як мінімум до 15 листопада 2023 року.Зазначимо, що обмежена придатність не є підставою для відстрочки від мобілізації чи звільнення з військової служби. У той самий час військовозобов'язані цієї категорії не можуть служити у деяких родах військ (морській піхоті, десанті тощо.).Перелік діагнозів, які визначають ступінь придатності до військової служби, регламентується відповідним додатком до наказу Міноборони.

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