Директор підприємства на Волині ухилився від сплати 20 мільйонів податків

Директор підприємства на Волині ухилився від сплати 20 мільйонів податків
Керівник (він же – головний бухгалтер) товариства, яке займалося постачанням гравійно-піщаних сумішей та наданням транспортних послуг компаніям, які на Волині будували і ремонтували дороги, ухилився від сплати податку на прибуток підприємства за 2021 рік в розмірі понад 20 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування підприємство у повному обсязі сплатило податки, відшкодувавши шкоду, завдану державі несвоєчасною сплатою.

Тож, матеріали кримінального провадження скеровані до суду з клопотанням про звільнення керівника підприємства від кримінальної відповідальності.





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Теги: податки, 20 мільйонів
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