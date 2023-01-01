Директор підприємства на Волині ухилився від сплати 20 мільйонів податків
Сьогодні, 10:10
Керівник (він же – головний бухгалтер) товариства, яке займалося постачанням гравійно-піщаних сумішей та наданням транспортних послуг компаніям, які на Волині будували і ремонтували дороги, ухилився від сплати податку на прибуток підприємства за 2021 рік в розмірі понад 20 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
У ході досудового розслідування підприємство у повному обсязі сплатило податки, відшкодувавши шкоду, завдану державі несвоєчасною сплатою.
Тож, матеріали кримінального провадження скеровані до суду з клопотанням про звільнення керівника підприємства від кримінальної відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
У ході досудового розслідування підприємство у повному обсязі сплатило податки, відшкодувавши шкоду, завдану державі несвоєчасною сплатою.
Тож, матеріали кримінального провадження скеровані до суду з клопотанням про звільнення керівника підприємства від кримінальної відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Директор підприємства на Волині ухилився від сплати 20 мільйонів податків
Сьогодні, 10:10
Завтра у центрі Луцька тимчасово перекриють рух транспорту
Сьогодні, 09:32
Курс валют у Луцьку 1 вересня
Сьогодні, 09:20
Медіа