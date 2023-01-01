Директор підприємства на Волині ухилився від сплати 20 мільйонів податків





Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.



У ході досудового розслідування підприємство у повному обсязі сплатило податки, відшкодувавши шкоду, завдану державі несвоєчасною сплатою.



Тож, матеріали кримінального провадження скеровані до суду з клопотанням про звільнення керівника підприємства від кримінальної відповідальності.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник (він же – головний бухгалтер) товариства, яке займалося постачанням гравійно-піщаних сумішей та наданням транспортних послуг компаніям, які на Волині будували і ремонтували дороги, ухилився від сплати податку на прибуток підприємства за 2021 рік в розмірі понад 20 мільйонів гривень.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.У ході досудового розслідування підприємство у повному обсязі сплатило податки, відшкодувавши шкоду, завдану державі несвоєчасною сплатою.Тож, матеріали кримінального провадження скеровані до суду з клопотанням про звільнення керівника підприємства від кримінальної відповідальності.

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