23 танки і 470 окупантів за добу: українська армія продовжує нищити ворога

Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 263 490 російських військових, зокрема 470 — лише за вчора, 31 серпня.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:• танки — 4459 (+23 за вчора);• бойові броньовані машини — 8613 (+9);• артилерійські системи — 5530 (+23);• реактивні системи залпового вогню — 735 (+1);• засоби протиповітряної оборони — 500;• літаки — 315;• гелікоптери — 316;• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4421 (+4);• крилаті ракети — 1445;• кораблі й катери — 18;• автомобільна техніка та автоцистерни — 8009 (+33);• спеціальна техніка — 831 (+1).Ці дані не остаточні та ще уточнюються.Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.