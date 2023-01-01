23 танки і 470 окупантів за добу: українська армія продовжує нищити ворога

23 танки і 470 окупантів за добу: українська армія продовжує нищити ворога
Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 263 490 російських військових, зокрема 470 — лише за вчора, 31 серпня.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:

• танки — 4459 (+23 за вчора);
• бойові броньовані машини — 8613 (+9);
• артилерійські системи — 5530 (+23);
• реактивні системи залпового вогню — 735 (+1);
• засоби протиповітряної оборони — 500;
• літаки — 315;
• гелікоптери — 316;
• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4421 (+4);
• крилаті ракети — 1445;
• кораблі й катери — 18;
• автомобільна техніка та автоцистерни — 8009 (+33);
• спеціальна техніка — 831 (+1).

Ці дані не остаточні та ще уточнюються.

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.

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Теги: втрати ворога
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