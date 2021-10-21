Завтра у центрі Луцька тимчасово перекриють рух транспорту





Про це повідомляє Луцька міська рада.



Забіг відбуватиметься з 09:30 до 11:00 за маршрутом Театральний майдан – проспект Волі (від вул. Паркової до вул. Шопена).



Управління патрульної поліції у Волинській області тимчасово перекриє частини вулиць за маршрутом заходу.



Водіїв приватних авто та громадського транспорту просять взяти до уваги цю інформацію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку у суботу, 2 вересня, проведуть Всеукраїнський патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України».Про це повідомляє Луцька міська рада.Забіг відбуватиметься з 09:30 до 11:00 за маршрутом Театральний майдан – проспект Волі (від вул. Паркової до вул. Шопена).Управління патрульної поліції у Волинській області тимчасово перекриє частини вулиць за маршрутом заходу.Водіїв приватних авто та громадського транспорту просять взяти до уваги цю інформацію.

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