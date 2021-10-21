Завтра у центрі Луцька тимчасово перекриють рух транспорту

Завтра у центрі Луцька тимчасово перекриють рух транспорту
У Луцьку у суботу, 2 вересня, проведуть Всеукраїнський патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України».

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Забіг відбуватиметься з 09:30 до 11:00 за маршрутом Театральний майдан – проспект Волі (від вул. Паркової до вул. Шопена).

Управління патрульної поліції у Волинській області тимчасово перекриє частини вулиць за маршрутом заходу.

Водіїв приватних авто та громадського транспорту просять взяти до уваги цю інформацію.

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Теги: рух транспорту
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