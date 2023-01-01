Уночі росія атакувала Україну двома ракетами: одну збили





Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



Інформують, що зафіксували пуски двох ракет з акваторії Чорного моря (район Феодосія).



Відомо, що внаслідок ракетного удару пошкоджене майно, приватні авто. Пораненим надають допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повітряні сили ЗСУ вночі знищили одну російську ракету "Калібр", інша влучила у приватне підприємство на Вінниччині.Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.Інформують, що зафіксували пуски двох ракет з акваторії Чорного моря (район Феодосія).Відомо, що внаслідок ракетного удару пошкоджене майно, приватні авто. Пораненим надають допомогу.

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