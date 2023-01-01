Уночі росія атакувала Україну двома ракетами: одну збили

Уночі росія атакувала Україну двома ракетами: одну збили
Повітряні сили ЗСУ вночі знищили одну російську ракету "Калібр", інша влучила у приватне підприємство на Вінниччині.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Інформують, що зафіксували пуски двох ракет з акваторії Чорного моря (район Феодосія).

Відомо, що внаслідок ракетного удару пошкоджене майно, приватні авто. Пораненим надають допомогу.

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Теги: ракети, атака, ППО
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