Уночі росія атакувала Україну двома ракетами: одну збили
Сьогодні, 08:56
Повітряні сили ЗСУ вночі знищили одну російську ракету "Калібр", інша влучила у приватне підприємство на Вінниччині.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Інформують, що зафіксували пуски двох ракет з акваторії Чорного моря (район Феодосія).
Відомо, що внаслідок ракетного удару пошкоджене майно, приватні авто. Пораненим надають допомогу.
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Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Інформують, що зафіксували пуски двох ракет з акваторії Чорного моря (район Феодосія).
Відомо, що внаслідок ракетного удару пошкоджене майно, приватні авто. Пораненим надають допомогу.
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Уночі росія атакувала Україну двома ракетами: одну збили
Сьогодні, 08:56
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