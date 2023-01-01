За добу – понад 25 бойових зіткнень: Генштаб про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби, 31 серпня, на фронті відбулося понад 25 бойових зіткнень. Російсько-окупаційні війська атакували Україну з реактивних систем залпового вогню та ракетами, а також завдавали авіаційних ударів.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Протягом минулої доби окупанти завдали одного ракетного та 44 авіаційних ударів, здійснили 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. Унаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільних. Руйнувань зазнали житлові будинки й інша цивільна інфраструктура.Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та 4 — по зенітно-ракетних комплексах росіян.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції та дві радіолокаційні станції противника.Генштаб також розповів про ситуацію за різними напрямками:оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін.росіяни завдали авіаудару в районі Козачої Лопані Харківської області, здійснили мінометні й артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.окупанти завдали авіаудару в районі Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали три населені пункти Харківської області.противник марно наступав у районі Новоєгорівки Луганської області, завдав авіаударів у районах Чернещини Харківської області, Новоєгорівки і Білогорівки Луганської області та Раю-Олександрівки Донецької області. Від артобстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.росіяни завдали авіаударів у районах Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.окупанти завдали артилерійських і мінометних ударів по шести населених пунктах Донецької області.Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки Донецької області. росіяни марно наступали в районі Новомихайлівки, завдали авіаудару в районі Красногорівки. Артобстрілів зазнали вісім населених пунктів на Донеччині.ворог завдав авіаударів у районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Від артобстрілів постраждали сім населених пунктів.противник завдав авіаударів у районах Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Оріхова Запорізької області. Від артобстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.ворог завдав авіаударів у районах Миколаївки й Ольгівки Херсонської області, обстріляв з артилерії та мінометів пʼять населених пунктів.Сили оборони продовжують наступати: закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.