У місті на Волині відкрили стелу пам'яті про загиблих захисників. ФОТО





Про це пишуть на сайті



«Понад пів сотні земляків втратила наша громада. Кращі з кращих, які першими піднялися на захист цілісності та незалежності держави і до кінця виконали свій чоловічий обов’язок – бути захисником та оборонцем своєї сім’ї, своєї держави», – йдеться у повідомленні.



Вшанувати пам’ять мужніх бійців, відданих синів рідної землі прийшли рідні, близькі, друзі, представники влади, працівники установ та організацій, громадські активісти.



Схиливши голови в хвилині мовчання усі присутні віддали шану світлій пам’яті воїнів, загиблих у боротьбі за свободу та єдність України.



«Ми відкриваємо дошки пам’яті Героям, які віддали життя за Україну. Сьогодні кожен житель Рожища і гість нашої громади, дивлячись на ці світлини, бачить, яка ціна нашої незалежності. Вдивляючись в очі наших загиблих захисників, ми ніби чуємо їхні слова: «Працюй, єднайся, будь сильним, борись, бо ми боролися, хай будуть наші жертви недаремні. Тому прошу всіх українців – єднаймося, і перемога буде за нами!» – наголосив Рожищенський міський голова В'ячеслав Поліщук, звертаючись до присутніх.







У спільній міжконфесійній молитві присутні молилися за душі спочилих Героїв, просили у Всевишнього захисту для України і осиротілих родин, не приховували сліз від того душевного болю, якого завдала українцям ця війна.



Потім присутні поклали квіти до підніжжя щойно відкритої стели захисникам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стелу з іменами та світлинами Героїв, чиє життя забрала російсько-українська війна, сьогодні відкрили у центрі Рожища.Про це пишуть на сайті Рожищенської міської ради «Понад пів сотні земляків втратила наша громада. Кращі з кращих, які першими піднялися на захист цілісності та незалежності держави і до кінця виконали свій чоловічий обов’язок – бути захисником та оборонцем своєї сім’ї, своєї держави», – йдеться у повідомленні.Вшанувати пам’ять мужніх бійців, відданих синів рідної землі прийшли рідні, близькі, друзі, представники влади, працівники установ та організацій, громадські активісти.Схиливши голови в хвилині мовчання усі присутні віддали шану світлій пам’яті воїнів, загиблих у боротьбі за свободу та єдність України.«Ми відкриваємо дошки пам’яті Героям, які віддали життя за Україну. Сьогодні кожен житель Рожища і гість нашої громади, дивлячись на ці світлини, бачить, яка ціна нашої незалежності. Вдивляючись в очі наших загиблих захисників, ми ніби чуємо їхні слова: «Працюй, єднайся, будь сильним, борись, бо ми боролися, хай будуть наші жертви недаремні. Тому прошу всіх українців – єднаймося, і перемога буде за нами!» – наголосив Рожищенський міський голова, звертаючись до присутніх.У спільній міжконфесійній молитві присутні молилися за душі спочилих Героїв, просили у Всевишнього захисту для України і осиротілих родин, не приховували сліз від того душевного болю, якого завдала українцям ця війна.Потім присутні поклали квіти до підніжжя щойно відкритої стели захисникам.

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