У місті на Волині відкрили стелу пам'яті про загиблих захисників. ФОТО

У місті на Волині відкрили стелу пам'яті про загиблих захисників. ФОТО
Стелу з іменами та світлинами Героїв, чиє життя забрала російсько-українська війна, сьогодні відкрили у центрі Рожища.

Про це пишуть на сайті Рожищенської міської ради.

«Понад пів сотні земляків втратила наша громада. Кращі з кращих, які першими піднялися на захист цілісності та незалежності держави і до кінця виконали свій чоловічий обов’язок – бути захисником та оборонцем своєї сім’ї, своєї держави», – йдеться у повідомленні.

Вшанувати пам’ять мужніх бійців, відданих синів рідної землі прийшли рідні, близькі, друзі, представники влади, працівники установ та організацій, громадські активісти.
У місті на Волині відкрили стелу пам'яті про загиблих захисників. ФОТО

Схиливши голови в хвилині мовчання усі присутні віддали шану світлій пам’яті воїнів, загиблих у боротьбі за свободу та єдність України.
У місті на Волині відкрили стелу пам'яті про загиблих захисників. ФОТО

«Ми відкриваємо дошки пам’яті Героям, які віддали життя за Україну. Сьогодні кожен житель Рожища і гість нашої громади, дивлячись на ці світлини, бачить, яка ціна нашої незалежності. Вдивляючись в очі наших загиблих захисників, ми ніби чуємо їхні слова: «Працюй, єднайся, будь сильним, борись, бо ми боролися, хай будуть наші жертви недаремні. Тому прошу всіх українців – єднаймося, і перемога буде за нами!» – наголосив Рожищенський міський голова В'ячеслав Поліщук, звертаючись до присутніх.

У місті на Волині відкрили стелу пам'яті про загиблих захисників. ФОТО


У спільній міжконфесійній молитві присутні молилися за душі спочилих Героїв, просили у Всевишнього захисту для України і осиротілих родин, не приховували сліз від того душевного болю, якого завдала українцям ця війна.

Потім присутні поклали квіти до підніжжя щойно відкритої стели захисникам.

У місті на Волині відкрили стелу пам'яті про загиблих захисників. ФОТО

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Теги: Рожище, загиблі
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