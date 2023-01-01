160 винищувачів F-16 для України – не така вже й велика кількість, – Ігнат
Сьогодні, 07:08
Тривають консультації в рамках авіаційної коаліції, щоб західні партнери надали нам декілька типів винищувачів.
Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", коментуючи слова президента України Володимира Зеленського щодо необхідності для України щонайменше 160 F-16, пише Укрінформ.
«160 - це не така вже й велика цифра для такої великої держави, як наша», - сказав Ігнат.
Він зауважив, що Україна сподівається отримати декілька типів винищувачів. Окрім F-16, це можуть бути ще реактивні винищувачі Eurofighter Typhoon, а також французькі літаки Rafale, сказав він, і зауважив, що пріоритет залишається за F-16.
Ігнат також повідомив, що до 2035 року в Україні буде чотири бригади, що матимуть на озброєнні сучасні літаки.
За його словами, нині триває інтенсивна підготовка пілотів і техніків, які зможуть обслуговувати ці літаки. Зокрема в Румунії незабаром також може відкритися центр з підготовки українських пілотів. "Це дуже хороші новини для України. Але це питання майбутнього. Зараз пілоти успішно навчаються в Данії, Великій Британії та на інших майданчиках", - сказав він.
Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю португальському мовнику RTP, що українським Повітряним силам загалом потрібно близько 160 винищувачів, щоб не давати росії можливості домінувати в повітрі.
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Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", коментуючи слова президента України Володимира Зеленського щодо необхідності для України щонайменше 160 F-16, пише Укрінформ.
«160 - це не така вже й велика цифра для такої великої держави, як наша», - сказав Ігнат.
Він зауважив, що Україна сподівається отримати декілька типів винищувачів. Окрім F-16, це можуть бути ще реактивні винищувачі Eurofighter Typhoon, а також французькі літаки Rafale, сказав він, і зауважив, що пріоритет залишається за F-16.
Ігнат також повідомив, що до 2035 року в Україні буде чотири бригади, що матимуть на озброєнні сучасні літаки.
За його словами, нині триває інтенсивна підготовка пілотів і техніків, які зможуть обслуговувати ці літаки. Зокрема в Румунії незабаром також може відкритися центр з підготовки українських пілотів. "Це дуже хороші новини для України. Але це питання майбутнього. Зараз пілоти успішно навчаються в Данії, Великій Британії та на інших майданчиках", - сказав він.
Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю португальському мовнику RTP, що українським Повітряним силам загалом потрібно близько 160 винищувачів, щоб не давати росії можливості домінувати в повітрі.
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