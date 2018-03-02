Волинянин підняв штангу з рекордною європейською вагою
Сьогодні, 04:47
Ковельчанин Юрій Бабинець виборов срібло на чемпіонаті світу з пара пауерліфтингу та путівку на Паралімпійські ігри.
Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.
З 22 по 30 серпня в м. Дубаї (ОАЕ) відбувся чемпіонат світу з пара пауерліфтингу (жим штанги лежачи) серед атлетів з порушеннями опорно-рухового апарату.
На ньому змагались 499 учасників з 81 країни світу. Національну збірну України представляли 14 спортсменів та спортсменок.
У ваговій категорії до 88 кг ковельчанин Юрій Бабинець, потужно і безпомилково виконавши свої жими на вазі – 205 кг та 211 кг, запросив штангу з рекордною європейською вагою – 221 кг!
Хлопцеві вона підкорилась, але судді підгледіли технічні помилки і підняту спробу не зараховували. Рекорд Європи доки встояв, а результат 211 кг приніс Юрію четверте місце чемпіонату і путівку на Паралімпійські ігри — 2024 в Парижі.
У заключний день спортивного форуму бронзову, срібну та золоту медалі доклали до своєї скарбнички атлети і атлетки України в командних змаганнях.
Наші жінки стали «бронзовими» у програмі змагань «Women Team Event», а у чоловічому чемпіонаті «Men’s Team Event» Юрій Бабинець разом з Костянтином Панасюком та Антоном Крюковим прикрасили свої груди світовим сріблом, посівши друге місце серед 14 команд.
У програмі змішаного командного чемпіонату «Mixed tеam event» не було рівних волинській «золотій» команді (Костянтин Панасюк, Антон Крюков і Наталія Олійник). Остання золота медаль чемпіонату світу 2023 року їде в Україну.
У підсумку національна збірна виборола 18 нагород і посіла командне четверте місце.
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Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.
З 22 по 30 серпня в м. Дубаї (ОАЕ) відбувся чемпіонат світу з пара пауерліфтингу (жим штанги лежачи) серед атлетів з порушеннями опорно-рухового апарату.
На ньому змагались 499 учасників з 81 країни світу. Національну збірну України представляли 14 спортсменів та спортсменок.
У ваговій категорії до 88 кг ковельчанин Юрій Бабинець, потужно і безпомилково виконавши свої жими на вазі – 205 кг та 211 кг, запросив штангу з рекордною європейською вагою – 221 кг!
Хлопцеві вона підкорилась, але судді підгледіли технічні помилки і підняту спробу не зараховували. Рекорд Європи доки встояв, а результат 211 кг приніс Юрію четверте місце чемпіонату і путівку на Паралімпійські ігри — 2024 в Парижі.
У заключний день спортивного форуму бронзову, срібну та золоту медалі доклали до своєї скарбнички атлети і атлетки України в командних змаганнях.
Наші жінки стали «бронзовими» у програмі змагань «Women Team Event», а у чоловічому чемпіонаті «Men’s Team Event» Юрій Бабинець разом з Костянтином Панасюком та Антоном Крюковим прикрасили свої груди світовим сріблом, посівши друге місце серед 14 команд.
У програмі змішаного командного чемпіонату «Mixed tеam event» не було рівних волинській «золотій» команді (Костянтин Панасюк, Антон Крюков і Наталія Олійник). Остання золота медаль чемпіонату світу 2023 року їде в Україну.
У підсумку національна збірна виборола 18 нагород і посіла командне четверте місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Волинянин підняв штангу з рекордною європейською вагою
Сьогодні, 04:47
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