Волинянин підняв штангу з рекордною європейською вагою

Волинянин підняв штангу з рекордною європейською вагою
Ковельчанин Юрій Бабинець виборов срібло на чемпіонаті світу з пара пауерліфтингу та путівку на Паралімпійські ігри.

Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.

З 22 по 30 серпня в м. Дубаї (ОАЕ) відбувся чемпіонат світу з пара пауерліфтингу (жим штанги лежачи) серед атлетів з порушеннями опорно-рухового апарату.

На ньому змагались 499 учасників з 81 країни світу. Національну збірну України представляли 14 спортсменів та спортсменок.

У ваговій категорії до 88 кг ковельчанин Юрій Бабинець, потужно і безпомилково виконавши свої жими на вазі – 205 кг та 211 кг, запросив штангу з рекордною європейською вагою – 221 кг!

Волинянин підняв штангу з рекордною європейською вагою


Хлопцеві вона підкорилась, але судді підгледіли технічні помилки і підняту спробу не зараховували. Рекорд Європи доки встояв, а результат 211 кг приніс Юрію четверте місце чемпіонату і путівку на Паралімпійські ігри — 2024 в Парижі.

У заключний день спортивного форуму бронзову, срібну та золоту медалі доклали до своєї скарбнички атлети і атлетки України в командних змаганнях.

Наші жінки стали «бронзовими» у програмі змагань «Women Team Event», а у чоловічому чемпіонаті «Men’s Team Event» Юрій Бабинець разом з Костянтином Панасюком та Антоном Крюковим прикрасили свої груди світовим сріблом, посівши друге місце серед 14 команд.

У програмі змішаного командного чемпіонату «Mixed tеam event» не було рівних волинській «золотій» команді (Костянтин Панасюк, Антон Крюков і Наталія Олійник). Остання золота медаль чемпіонату світу 2023 року їде в Україну.

У підсумку національна збірна виборола 18 нагород і посіла командне четверте місце.

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Теги: Юрій Бабинець, спорт, Паралімпійські ігри
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