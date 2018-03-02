Волинянин підняв штангу з рекордною європейською вагою

Юрій Бабинець виборов срібло на чемпіонаті світу з пара пауерліфтингу та путівку на Паралімпійські ігри.



Про це інформують на сайті



З 22 по 30 серпня в м. Дубаї (ОАЕ) відбувся чемпіонат світу з пара пауерліфтингу (жим штанги лежачи) серед атлетів з порушеннями опорно-рухового апарату.



На ньому змагались 499 учасників з 81 країни світу. Національну збірну України представляли 14 спортсменів та спортсменок.



У ваговій категорії до 88 кг ковельчанин Юрій Бабинець, потужно і безпомилково виконавши свої жими на вазі – 205 кг та 211 кг, запросив штангу з рекордною європейською вагою – 221 кг!







Хлопцеві вона підкорилась, але судді підгледіли технічні помилки і підняту спробу не зараховували. Рекорд Європи доки встояв, а результат 211 кг приніс Юрію четверте місце чемпіонату і путівку на Паралімпійські ігри — 2024 в Парижі.



У заключний день спортивного форуму бронзову, срібну та золоту медалі доклали до своєї скарбнички атлети і атлетки України в командних змаганнях.



Наші жінки стали «бронзовими» у програмі змагань «Women Team Event», а у чоловічому чемпіонаті «Men’s Team Event» Юрій Бабинець разом з Костянтином Панасюком та Антоном Крюковим прикрасили свої груди світовим сріблом, посівши друге місце серед 14 команд.



У програмі змішаного командного чемпіонату «Mixed tеam event» не було рівних волинській «золотій» команді (Костянтин Панасюк, Антон Крюков і Наталія Олійник). Остання золота медаль чемпіонату світу 2023 року їде в Україну.



У підсумку національна збірна виборола 18 нагород і посіла командне четверте місце.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельчанинвиборов срібло на чемпіонаті світу з пара пауерліфтингу та путівку на Паралімпійські ігри.Про це інформують на сайті Ковельської міської ради З 22 по 30 серпня в м. Дубаї (ОАЕ) відбувся чемпіонат світу з пара пауерліфтингу (жим штанги лежачи) серед атлетів з порушеннями опорно-рухового апарату.На ньому змагались 499 учасників з 81 країни світу. Національну збірну України представляли 14 спортсменів та спортсменок.У ваговій категорії до 88 кг ковельчанин Юрій Бабинець, потужно і безпомилково виконавши свої жими на вазі – 205 кг та 211 кг, запросив штангу з рекордною європейською вагою – 221 кг!Хлопцеві вона підкорилась, але судді підгледіли технічні помилки і підняту спробу не зараховували. Рекорд Європи доки встояв, а результат 211 кг приніс Юрію четверте місце чемпіонату і путівку на Паралімпійські ігри — 2024 в Парижі.У заключний день спортивного форуму бронзову, срібну та золоту медалі доклали до своєї скарбнички атлети і атлетки України в командних змаганнях.Наші жінки стали «бронзовими» у програмі змагань «Women Team Event», а у чоловічому чемпіонаті «Men’s Team Event» Юрій Бабинець разом з Костянтином Панасюком та Антоном Крюковим прикрасили свої груди світовим сріблом, посівши друге місце серед 14 команд.У програмі змішаного командного чемпіонату «Mixed tеam event» не було рівних волинській «золотій» команді (). Остання золота медаль чемпіонату світу 2023 року їде в Україну.У підсумку національна збірна виборола 18 нагород і посіла командне четверте місце.

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