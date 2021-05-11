У Польщі – смертельна аварія за участю українців: загинули троє людей





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Автомобілем BMW подорожувало 5 осіб - усі громадяни України. Внаслідок аварії 16-річний пасажир легковика загинув на місці. 42-річний водій та 19-річний пасажир, попри старання медиків, померли в лікарні. Ще двох пасажирів, 38 та 15 років, госпіталізували з травмами до найближчих лікарень.





Автомобілем Fiat Ducato подорожувало 2 особи. Вони не отримали серйозних травм і не потребували госпіталізації.



Відомо, що 42-річний водій Fiat Ducato був тверезий.



Обидва транспортні засоби затримано для проведення судово-медичної експертизи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Смертельна ДТП сталася в місцевості Воля-Хойната Равського повіту Лодзинського воєводства.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, 30 серпня близько 10:20 з незʼясованих наразі причин на дорозі зіткнулися автомобілі BMW та Fiat Ducato.Автомобілем BMW подорожувало 5 осіб - усі громадяни України. Внаслідок аварії 16-річний пасажир легковика загинув на місці. 42-річний водій та 19-річний пасажир, попри старання медиків, померли в лікарні. Ще двох пасажирів, 38 та 15 років, госпіталізували з травмами до найближчих лікарень.Автомобілем Fiat Ducato подорожувало 2 особи. Вони не отримали серйозних травм і не потребували госпіталізації.Відомо, що 42-річний водій Fiat Ducato був тверезий.Обидва транспортні засоби затримано для проведення судово-медичної експертизи.

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