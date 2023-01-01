1 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають початок нового навчального року – День знань. Вітаємо школярів, студентів, викладачів та вчителів з цим святом. І зичимо мудрості та наполегливості в житті й навчанні.
День народження 1 вересня відзначає волинський історик та археолог, колишній завідувач кафедри археології, давньої та середньовічної історії України Волинського національного університету імені Лесі Українки Михайло Кучинко.
Цього дня також день народження у волинського журналіста Сергія Крайвановича, який зараз перебуває у війську.
Вітаємо усіх, у кого сьогодні свято й бажаємо Перемоги та усіх можливих особистих перемог!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
День народження 1 вересня відзначає волинський історик та археолог, колишній завідувач кафедри археології, давньої та середньовічної історії України Волинського національного університету імені Лесі Українки Михайло Кучинко.
Цього дня також день народження у волинського журналіста Сергія Крайвановича, який зараз перебуває у війську.
Вітаємо усіх, у кого сьогодні свято й бажаємо Перемоги та усіх можливих особистих перемог!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
1 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Дідусеві засудженого в росії «азовця» з Волині, якому понівечили посіви, компенсували урожай
31 серпень, 22:49
На Волині 19-річний хлопець – в комі через побутову травму
31 серпень, 22:00
Зеленський сказав, чи балотуватиметься на другий термін, якщо у 2024-му будуть вибори
31 серпень, 21:30
Медіа