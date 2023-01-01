1 вересня на Волині: гортаючи календар

1 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають початок нового навчального року – День знань. Вітаємо школярів, студентів, викладачів та вчителів з цим святом. І зичимо мудрості та наполегливості в житті й навчанні.

День народження 1 вересня відзначає волинський історик та археолог, колишній завідувач кафедри археології, давньої та середньовічної історії України Волинського національного університету імені Лесі Українки Михайло Кучинко.

Цього дня також день народження у волинського журналіста Сергія Крайвановича, який зараз перебуває у війську.

Вітаємо усіх, у кого сьогодні свято й бажаємо Перемоги та усіх можливих особистих перемог!

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Теги: календар
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