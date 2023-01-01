Про бабусю тіктокерку і «Леопарди»: добрі новини від ВолиньPost за 31 серпня
31 серпень, 23:23
Публікувати підбірку добрих новин на завершення кожного дня – це вже добра традиція, що стартувала ще 23 лютого 2022 року, за день до повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Світло завжди перемагає темряву, а добро завжди перемагає зло.
Сьогодні, 31 серпня, ми писали про таке:
Німеччина передала Україні 10 танків Leopard та іншу військову допомогу
У пакеті допомоги - 10 танків Leopard 1A5, один радар TRML-4D, 16 безпілотних комплексів для розвідки Vector, чотири транспортери танків HX81 та чотири напівпричепи до них, понад 13 млн боєприпасів до стрілецької зброї та польовий шпиталь.
Частина українських пілотів успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки на F-16
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів конструктивну телефонну розмову з начальником Штабу оборони Королівства Данія генералом Флеммінгом Лентфером.
Військові обговорили навчання українських авіаторів.
"У фокусі - навчання українських пілотів та інженерів на F-16, яке триває у Данії. Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи та може приступати до льотної підготовки", - повідомив Залужний.
Крім того, Валерій Залужний домовився з данськими партнерами розпочати роботу над логістикою задля забезпечення обслуговування та ремонту винищувачів F-16 в Україні.
Українська армія прийняла на озброєння іноземні міномети та гаубиці
Збройні сили України офіційно взяли на озброєння:
152-мм самохідну гармату-гаубицю VZ.77 DANA (виробник Словаччина);
152-мм самохідну гармату Zuzana-2 (Словаччина);
155-мм саморухому гаубицю TRF1 (Франція);
105-мм гаубицю M101 (США);
120-мм міномет M/41D (Фінляндія);
82-мм міномет EM-82;
82-мм міномет Warrior 82.
Бабуся-тіктокерка з Волині збирає мільйонні перегляди у мережі
Зірка Тіктоку — так називають односельці шістдесятирічну блогерку Валентину Триндюк із села Бузаки.
Відеоролики з участю баби Валі в соцмедійному застосунку зажили мегапопулярності. У її профілі — відео про повсякденне життя, господарські будні сільської трудівниці. А ще жінка ділиться рецептами української кухні, показує, як приймає гостей, їздить на шопінг до райцентру та відпускає дотепні жарти.
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Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні
Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 263 020 російських військових, зокрема 610 — лише за вчора, 30 серпня.
Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:
• танки — 4436 (+13 за вчора);
• бойові броньовані машини — 8604 (+8);
• артилерійські системи — 5507 (+31);
• реактивні системи залпового вогню — 734 (+1);
• засоби протиповітряної оборони — 500;
• літаки — 315;
• гелікоптери — 316;
• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4417 (+22);
• крилаті ракети — 1445 (+26);
• кораблі й катери — 18;
• автомобільна техніка та автоцистерни — 7976 (+23);
• спеціальна техніка — 830 (+5).
Артисти з Луцька гастролювали у Польщі задля підтримки українців. ФОТО
Напередодні солісти та естрадно-симфонічний оркестр театру повернулися із гастролей у Польщі, які тривали впродовж 24-28 серпня.
«Наші артисти відвідали кілька локацій (Ельблонг, Асуни, Сроково), де виступили з чотирма концертними програмами, та, зокрема, у Ольштині взяли участь у Фестивалі народів Європи "Під спільним небом"», – йдеться у дописі на сторінці Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка у фейсбуці.
Ці та інші урочистості були заплановані для підтримки української спільноти, яка перебуває за кордоном, у межах відзначення Дня Незалежності України.
«Запит на випускників – високий, пропоновані їм зарплати – теж», – деканка факультету іноземної філології ВНУ
Факультет іноземної філології найбільшого університету Волині – щороку один із найпопулярніших серед вступників. Ні, не тому, що «перекладачі багато заробляють». Попри те, що така думка існує досі, для сучасних студентів знання іноземної мови, радше, – інструмент, аніж основна навичка, якою вони заробляють на життя.
Про це в інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла деканка факультету іноземної філології Волинського національного університету імені Лесі Українки Лариса Макарук.
Про те, які мови вивчають на факультеті, за скільки часу реально опанувати англійську і чи варто вступати, не знаючи мови зовсім, – у нашому тексті.
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Світло завжди перемагає темряву, а добро завжди перемагає зло.
Сьогодні, 31 серпня, ми писали про таке:
Німеччина передала Україні 10 танків Leopard та іншу військову допомогу
У пакеті допомоги - 10 танків Leopard 1A5, один радар TRML-4D, 16 безпілотних комплексів для розвідки Vector, чотири транспортери танків HX81 та чотири напівпричепи до них, понад 13 млн боєприпасів до стрілецької зброї та польовий шпиталь.
Частина українських пілотів успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки на F-16
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів конструктивну телефонну розмову з начальником Штабу оборони Королівства Данія генералом Флеммінгом Лентфером.
Військові обговорили навчання українських авіаторів.
"У фокусі - навчання українських пілотів та інженерів на F-16, яке триває у Данії. Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи та може приступати до льотної підготовки", - повідомив Залужний.
Крім того, Валерій Залужний домовився з данськими партнерами розпочати роботу над логістикою задля забезпечення обслуговування та ремонту винищувачів F-16 в Україні.
Українська армія прийняла на озброєння іноземні міномети та гаубиці
Збройні сили України офіційно взяли на озброєння:
152-мм самохідну гармату-гаубицю VZ.77 DANA (виробник Словаччина);
152-мм самохідну гармату Zuzana-2 (Словаччина);
155-мм саморухому гаубицю TRF1 (Франція);
105-мм гаубицю M101 (США);
120-мм міномет M/41D (Фінляндія);
82-мм міномет EM-82;
82-мм міномет Warrior 82.
Бабуся-тіктокерка з Волині збирає мільйонні перегляди у мережі
Зірка Тіктоку — так називають односельці шістдесятирічну блогерку Валентину Триндюк із села Бузаки.
Відеоролики з участю баби Валі в соцмедійному застосунку зажили мегапопулярності. У її профілі — відео про повсякденне життя, господарські будні сільської трудівниці. А ще жінка ділиться рецептами української кухні, показує, як приймає гостей, їздить на шопінг до райцентру та відпускає дотепні жарти.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні
Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 263 020 російських військових, зокрема 610 — лише за вчора, 30 серпня.
Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:
• танки — 4436 (+13 за вчора);
• бойові броньовані машини — 8604 (+8);
• артилерійські системи — 5507 (+31);
• реактивні системи залпового вогню — 734 (+1);
• засоби протиповітряної оборони — 500;
• літаки — 315;
• гелікоптери — 316;
• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4417 (+22);
• крилаті ракети — 1445 (+26);
• кораблі й катери — 18;
• автомобільна техніка та автоцистерни — 7976 (+23);
• спеціальна техніка — 830 (+5).
Артисти з Луцька гастролювали у Польщі задля підтримки українців. ФОТО
Напередодні солісти та естрадно-симфонічний оркестр театру повернулися із гастролей у Польщі, які тривали впродовж 24-28 серпня.
«Наші артисти відвідали кілька локацій (Ельблонг, Асуни, Сроково), де виступили з чотирма концертними програмами, та, зокрема, у Ольштині взяли участь у Фестивалі народів Європи "Під спільним небом"», – йдеться у дописі на сторінці Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка у фейсбуці.
Ці та інші урочистості були заплановані для підтримки української спільноти, яка перебуває за кордоном, у межах відзначення Дня Незалежності України.
«Запит на випускників – високий, пропоновані їм зарплати – теж», – деканка факультету іноземної філології ВНУ
Факультет іноземної філології найбільшого університету Волині – щороку один із найпопулярніших серед вступників. Ні, не тому, що «перекладачі багато заробляють». Попри те, що така думка існує досі, для сучасних студентів знання іноземної мови, радше, – інструмент, аніж основна навичка, якою вони заробляють на життя.
Про це в інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла деканка факультету іноземної філології Волинського національного університету імені Лесі Українки Лариса Макарук.
Про те, які мови вивчають на факультеті, за скільки часу реально опанувати англійську і чи варто вступати, не знаючи мови зовсім, – у нашому тексті.
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