На Волині 19-річний хлопець – в комі через побутову травму

На Волині 19-річний хлопець – в комі через побутову травму
У селі Древині Іваничівської громади травмувався 19-річний місцевий житель.

Хлопець качав тракторне колесо, яке раптово зірвалося і вдарило його в голову.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у постраждалого відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, забійні рани голови.

У комі його доправили у Нововолинську ЦМЛ, стан важкий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: трактор, колесо
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині 19-річний хлопець – в комі через побутову травму
Сьогодні, 22:00
Зеленський сказав, чи балотуватиметься на другий термін, якщо у 2024-му будуть вибори
Сьогодні, 21:30
Смертельна стрілянина у Дніпрі: суд обрав поліцейському запобіжний захід
Сьогодні, 21:10
Новий глава Міноборони Британії пообіцяв підтримувати Україну
Сьогодні, 20:24
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 вересня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
На Рівненщині в прикордонній смузі на міні підірвався трактор На Рівненщині в прикордонній смузі на міні підірвався трактор
03 серпень, 16:17
На Волині затримали трактор з контрабандними цигарками. ФОТО На Волині затримали трактор з контрабандними цигарками. ФОТО
17 липень, 13:43
На Рівненщині в прикордонній смузі на міні підірвався трактор: є загиблий На Рівненщині в прикордонній смузі на міні підірвався трактор: є загиблий
10 травень, 15:42
Міськрада на Волині виставила на аукціон трактор за понад три тисячі гривень. ФОТО Міськрада на Волині виставила на аукціон трактор за понад три тисячі гривень. ФОТО
08 травень, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині 19-річний хлопець – в комі через побутову травму
Сьогодні, 22:00
 0
Зеленський сказав, чи балотуватиметься на другий термін, якщо у 2024-му будуть вибори
Сьогодні, 21:30
 0
Смертельна стрілянина у Дніпрі: суд обрав поліцейському запобіжний захід
Сьогодні, 21:10
 0
Новий глава Міноборони Британії пообіцяв підтримувати Україну
Сьогодні, 20:24
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8