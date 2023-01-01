На Волині 19-річний хлопець – в комі через побутову травму
Сьогодні, 22:00
У селі Древині Іваничівської громади травмувався 19-річний місцевий житель.
Хлопець качав тракторне колесо, яке раптово зірвалося і вдарило його в голову.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у постраждалого відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, забійні рани голови.
У комі його доправили у Нововолинську ЦМЛ, стан важкий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Хлопець качав тракторне колесо, яке раптово зірвалося і вдарило його в голову.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у постраждалого відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, забійні рани голови.
У комі його доправили у Нововолинську ЦМЛ, стан важкий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині 19-річний хлопець – в комі через побутову травму
Сьогодні, 22:00
Зеленський сказав, чи балотуватиметься на другий термін, якщо у 2024-му будуть вибори
Сьогодні, 21:30
Новий глава Міноборони Британії пообіцяв підтримувати Україну
Сьогодні, 20:24
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 вересня
Сьогодні, 20:00
Медіа