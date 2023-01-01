На Волині 19-річний хлопець – в комі через побутову травму





Хлопець качав тракторне колесо, яке раптово зірвалося і вдарило його в голову.



Як повідомили Інформаційному агентству



У комі його доправили у Нововолинську ЦМЛ, стан важкий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Древині Іваничівської громади травмувався 19-річний місцевий житель.Хлопець качав тракторне колесо, яке раптово зірвалося і вдарило його в голову.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у постраждалого відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, забійні рани голови.У комі його доправили у Нововолинську ЦМЛ, стан важкий.

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