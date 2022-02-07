Смертельна стрілянина у Дніпрі: суд обрав поліцейському запобіжний захід





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Поліцейського не доставили до суду через стан здоров’я, він брав участь у судовому засіданні по відеозв’язку.



Біля будівлі суду і в залі засідань зібралися поліцейські, щоб підтримати свого колегу.



Обвинувачення просило взяти підозрюваного під варту без права виходу під заставу. Натомість захист просив про особисте зобов’язання, призначення застави або домашній арешт.



29 серпня у Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка, який, за даними правоохоронців, чинив опір після того, як патрульні зупинили його автомобіль, в якому за кермом була жінка, а також двоє дітей на задньому сидінні.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Дніпрі обрали запобіжний захід патрульному, який смертельно поранив чоловіка. Суд відправив поліцейського під цілодобовий домашній арешт.Про це повідомляє Радіо Свобода Поліцейського не доставили до суду через стан здоров’я, він брав участь у судовому засіданні по відеозв’язку.Біля будівлі суду і в залі засідань зібралися поліцейські, щоб підтримати свого колегу.Обвинувачення просило взяти підозрюваного під варту без права виходу під заставу. Натомість захист просив про особисте зобов’язання, призначення застави або домашній арешт.29 серпня, який, за даними правоохоронців, чинив опір після того, як патрульні зупинили його автомобіль, в якому за кермом була жінка, а також двоє дітей на задньому сидінні.

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