Зеленський сказав, чи балотуватиметься на другий термін, якщо у 2024-му будуть вибори

Зеленський сказав, чи балотуватиметься на другий термін, якщо у 2024-му будуть вибори
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що балотуватиметься на другий термін у разі проведення виборів у 2024 році.

За словами українського лідера в інтерв’ю португальському виданню RTP, під час воєнного стану неможливо провести вибори, але додав, що «готовий внести зміни до законодавства», пише Українська служба ВВС.

На запитання журналіста, чи не боїться програти на виборах, президент України відповів: «я не боюся програти».

«У 2024 році, якщо триватиме війна, і якщо вибори відбудуться, я ніколи в житті не покину свою країну», – наголосив президент.

Зеленський відзначив, що вибори мають пройти на всій території держави. Проголосувати мають також як військові, так і громадяни України закордоном.

«Ми не можемо позбавити їх голосу. Я хочу, щоб все було законно і прозоро, як і на попередніх виборах. Я не хочу це пропустити», – зазначив глава держави та резюмував, що є ризики атаки виборчих дільниць зі сторони РФ.

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Теги: Володимир Зеленський, вибори
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