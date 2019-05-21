Зеленський сказав, чи балотуватиметься на другий термін, якщо у 2024-му будуть вибори
Сьогодні, 21:30
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що балотуватиметься на другий термін у разі проведення виборів у 2024 році.
За словами українського лідера в інтерв’ю португальському виданню RTP, під час воєнного стану неможливо провести вибори, але додав, що «готовий внести зміни до законодавства», пише Українська служба ВВС.
На запитання журналіста, чи не боїться програти на виборах, президент України відповів: «я не боюся програти».
«У 2024 році, якщо триватиме війна, і якщо вибори відбудуться, я ніколи в житті не покину свою країну», – наголосив президент.
Зеленський відзначив, що вибори мають пройти на всій території держави. Проголосувати мають також як військові, так і громадяни України закордоном.
«Ми не можемо позбавити їх голосу. Я хочу, щоб все було законно і прозоро, як і на попередніх виборах. Я не хочу це пропустити», – зазначив глава держави та резюмував, що є ризики атаки виборчих дільниць зі сторони РФ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
За словами українського лідера в інтерв’ю португальському виданню RTP, під час воєнного стану неможливо провести вибори, але додав, що «готовий внести зміни до законодавства», пише Українська служба ВВС.
На запитання журналіста, чи не боїться програти на виборах, президент України відповів: «я не боюся програти».
«У 2024 році, якщо триватиме війна, і якщо вибори відбудуться, я ніколи в житті не покину свою країну», – наголосив президент.
Зеленський відзначив, що вибори мають пройти на всій території держави. Проголосувати мають також як військові, так і громадяни України закордоном.
«Ми не можемо позбавити їх голосу. Я хочу, щоб все було законно і прозоро, як і на попередніх виборах. Я не хочу це пропустити», – зазначив глава держави та резюмував, що є ризики атаки виборчих дільниць зі сторони РФ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині 19-річний хлопець – в комі через побутову травму
Сьогодні, 22:00
Зеленський сказав, чи балотуватиметься на другий термін, якщо у 2024-му будуть вибори
Сьогодні, 21:30
Новий глава Міноборони Британії пообіцяв підтримувати Україну
Сьогодні, 20:24
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 вересня
Сьогодні, 20:00
Медіа