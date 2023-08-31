Новий глава Міноборони Британії пообіцяв підтримувати Україну
Сьогодні, 20:24
Новопризначений міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс у своєму першому повідомленні в соцмережі Twitter після вступу на посаду заявив про наміри продовжувати підтримку України.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У своєму повідомленні Шеппс зазначив, що хотів би віддати належне величезному внеску, який його попередник Бен Воллес зробив у оборону та глобальну безпеку Великої Британії за останні чотири роки.
"Приступаючи до роботи в Міністерстві оборони, я з нетерпінням чекаю на можливість працювати з відважними чоловіками та жінками наших Збройних Сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовжувати підтримку Великою Британією України в її боротьбі з варварським вторгненням Путіна", – зауважив міністр.
Шеппс 31 серпня став новим міністром оборони Великої Британії після відставки Бена Воллеса.
Раніше у четвер Воллес оголосив, що йде зі своєї посади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє "Європейська правда".
У своєму повідомленні Шеппс зазначив, що хотів би віддати належне величезному внеску, який його попередник Бен Воллес зробив у оборону та глобальну безпеку Великої Британії за останні чотири роки.
"Приступаючи до роботи в Міністерстві оборони, я з нетерпінням чекаю на можливість працювати з відважними чоловіками та жінками наших Збройних Сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовжувати підтримку Великою Британією України в її боротьбі з варварським вторгненням Путіна", – зауважив міністр.
Шеппс 31 серпня став новим міністром оборони Великої Британії після відставки Бена Воллеса.
Раніше у четвер Воллес оголосив, що йде зі своєї посади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Новий глава Міноборони Британії пообіцяв підтримувати Україну
Сьогодні, 20:24
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 вересня
Сьогодні, 20:00
На Волині попрощалися із 29-річним Героєм Миколою Бойчуном
Сьогодні, 19:10
ЗСУ продовжують контрнаступ на Мелітопольському напрямку: закріплюються на досягнутих рубежах, – Генштаб
Сьогодні, 18:52
Президент вручив «Золоту Зірку» Героя України родині полеглого волинянина Сергія Сучкова
Сьогодні, 18:31
Медіа