Новий глава Міноборони Британії пообіцяв підтримувати Україну

Новопризначений міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс у своєму першому повідомленні в соцмережі Twitter після вступу на посаду заявив про наміри продовжувати підтримку України.



Про це



У своєму повідомленні Шеппс зазначив, що хотів би віддати належне величезному внеску, який його попередник Бен Воллес зробив у оборону та глобальну безпеку Великої Британії за останні чотири роки.



"Приступаючи до роботи в Міністерстві оборони, я з нетерпінням чекаю на можливість працювати з відважними чоловіками та жінками наших Збройних Сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовжувати підтримку Великою Британією України в її боротьбі з варварським вторгненням Путіна", – зауважив міністр.



Шеппс 31 серпня став новим міністром оборони Великої Британії після відставки Бена Воллеса.



Раніше у четвер Воллес оголосив, що йде зі своєї посади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! у своєму першому повідомленні в соцмережі Twitter після вступу на посаду заявив про наміри продовжувати підтримку України.Про це повідомляє "Європейська правда".У своєму повідомленні Шеппс зазначив, що хотів би віддати належне величезному внеску, який його попередник Бен Воллес зробив у оборону та глобальну безпеку Великої Британії за останні чотири роки."Приступаючи до роботи в Міністерстві оборони, я з нетерпінням чекаю на можливість працювати з відважними чоловіками та жінками наших Збройних Сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовжувати підтримку Великою Британією України в її боротьбі з варварським вторгненням", – зауважив міністр.Шеппс 31 серпня став новим міністром оборони Великої Британії після відставкиРаніше у четвер Воллес оголосив, що йде зі своєї посади.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію