На Волині попрощалися із 29-річним Героєм Миколою Бойчуном
Сьогодні, 19:10
Нововолинська громада попрощалася з воїном-Захисником Миколою Бойчуном.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Панахида та прощання відбулися сьогодні, 31 серпня, в Низкиницькому Успенському монастирі.
Сотні мешканців, побратими, друзі, знайомі прийшли, щоб віддати останню шану Герою та висловити співчуття сімʼї. Разом із громадою у цей день плакало небо.
Похоронили 29-річного Захисника на Алеї Слави Героїв.
"Вічна йому памʼять і Царство Небесне. Низький уклін за подвиг. Терпіння та мужності рідним і близьким", - зазначив міський голова.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Панахида та прощання відбулися сьогодні, 31 серпня, в Низкиницькому Успенському монастирі.
Сотні мешканців, побратими, друзі, знайомі прийшли, щоб віддати останню шану Герою та висловити співчуття сімʼї. Разом із громадою у цей день плакало небо.
Похоронили 29-річного Захисника на Алеї Слави Героїв.
"Вічна йому памʼять і Царство Небесне. Низький уклін за подвиг. Терпіння та мужності рідним і близьким", - зазначив міський голова.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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