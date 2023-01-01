На Волині попрощалися із 29-річним Героєм Миколою Бойчуном

Миколою Бойчуном.



Про це Борис Карпус.



Панахида та прощання відбулися сьогодні, 31 серпня, в Низкиницькому Успенському монастирі.



Сотні мешканців, побратими, друзі, знайомі прийшли, щоб віддати останню шану Герою та висловити співчуття сімʼї. Разом із громадою у цей день плакало небо.



Похоронили 29-річного Захисника на Алеї Слави Героїв.



"Вічна йому памʼять і Царство Небесне. Низький уклін за подвиг. Терпіння та мужності рідним і близьким", - зазначив міський голова.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нововолинська громада попрощалася з воїном-ЗахисникомПро це повідомив міський голова НововолинськаПанахида та прощання відбулися сьогодні, 31 серпня, в Низкиницькому Успенському монастирі.Сотні мешканців, побратими, друзі, знайомі прийшли, щоб віддати останню шану Герою та висловити співчуття сімʼї. Разом із громадою у цей день плакало небо.Похоронили 29-річного Захисника на Алеї Слави Героїв."Вічна йому памʼять і Царство Небесне. Низький уклін за подвиг. Терпіння та мужності рідним і близьким", - зазначив міський голова.

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