На Волині попрощалися із 29-річним Героєм Миколою Бойчуном

На Волині попрощалися із 29-річним Героєм Миколою Бойчуном
Нововолинська громада попрощалася з воїном-Захисником Миколою Бойчуном.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

Панахида та прощання відбулися сьогодні, 31 серпня, в Низкиницькому Успенському монастирі.

Сотні мешканців, побратими, друзі, знайомі прийшли, щоб віддати останню шану Герою та висловити співчуття сімʼї. Разом із громадою у цей день плакало небо.

Похоронили 29-річного Захисника на Алеї Слави Героїв.

"Вічна йому памʼять і Царство Небесне. Низький уклін за подвиг. Терпіння та мужності рідним і близьким", - зазначив міський голова.
На Волині попрощалися із 29-річним Героєм Миколою Бойчуном

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися із 29-річним Героєм Миколою Бойчуном
На Волині попрощалися із 29-річним Героєм Миколою Бойчуном
На Волині попрощалися із 29-річним Героєм Миколою Бойчуном

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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