Президент вручив «Золоту Зірку» Героя України родині полеглого волинянина Сергія Сучкова

Володимир Зеленський передав орден «Золота Зірка» родині володимирчанина Сергія Сучкова.



Про це



Найвищої державної нагороди Герой України командир розвідувального взводу старший лейтенант Сергій Сучков удостоєний посмертно.



Третього травня 2022 року під час масованого артобстрілу він зумів вивести свою розвідувальну групу в безпечне місце, але сам героїчно загинув, зазначено на офіційному сайті глави держави.



«Немає таких слів, яких було б достатньо, щоб описати повністю ту силу, велич і самопожертву героя, який залишається навічно в бою, щоб тільки його народ зберіг волю та здобув перемогу. Слова завжди менші, ніж те, що ми відчуваємо. І хай сльози, які будуть сьогодні, хай мовчання, яке сьогодні звучатиме гучніше, ніж будь-які слова, хай наша шана, яка є абсолютно щирою, скаже всім, що ми відчуваємо насправді та наскільки ми вдячні всім нашим захисникам і захисницям, чиє життя стало життям України», – сказав Володимир Зеленський.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У День пам’яті захисників України, вшановуючи воїнів, полеглих у російсько-українській війні, президент Українипередав орден «Золота Зірка» родині володимирчанинаПро це повідомляють у Володимирській міській раді.Найвищої державної нагороди Герой України командир розвідувального взводу старший лейтенант Сергій Сучков удостоєний посмертно.Третього травня 2022 року під час масованого артобстрілу він зумів вивести свою розвідувальну групу в безпечне місце, але сам героїчно загинув, зазначено на офіційному сайті глави держави.«Немає таких слів, яких було б достатньо, щоб описати повністю ту силу, велич і самопожертву героя, який залишається навічно в бою, щоб тільки його народ зберіг волю та здобув перемогу. Слова завжди менші, ніж те, що ми відчуваємо. І хай сльози, які будуть сьогодні, хай мовчання, яке сьогодні звучатиме гучніше, ніж будь-які слова, хай наша шана, яка є абсолютно щирою, скаже всім, що ми відчуваємо насправді та наскільки ми вдячні всім нашим захисникам і захисницям, чиє життя стало життям України», – сказав Володимир Зеленський.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію