Президент вручив «Золоту Зірку» Героя України родині полеглого волинянина Сергія Сучкова

Президент вручив «Золоту Зірку» Героя України родині полеглого волинянина Сергія Сучкова
У День пам’яті захисників України, вшановуючи воїнів, полеглих у російсько-українській війні, президент України Володимир Зеленський передав орден «Золота Зірка» родині володимирчанина Сергія Сучкова.

Про це повідомляють у Володимирській міській раді.

Найвищої державної нагороди Герой України командир розвідувального взводу старший лейтенант Сергій Сучков удостоєний посмертно.

Третього травня 2022 року під час масованого артобстрілу він зумів вивести свою розвідувальну групу в безпечне місце, але сам героїчно загинув, зазначено на офіційному сайті глави держави.

«Немає таких слів, яких було б достатньо, щоб описати повністю ту силу, велич і самопожертву героя, який залишається навічно в бою, щоб тільки його народ зберіг волю та здобув перемогу. Слова завжди менші, ніж те, що ми відчуваємо. І хай сльози, які будуть сьогодні, хай мовчання, яке сьогодні звучатиме гучніше, ніж будь-які слова, хай наша шана, яка є абсолютно щирою, скаже всім, що ми відчуваємо насправді та наскільки ми вдячні всім нашим захисникам і захисницям, чиє життя стало життям України», – сказав Володимир Зеленський.
Президент вручив «Золоту Зірку» Героя України родині полеглого волинянина Сергія Сучкова

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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