Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів





Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.



"31 серпня з 18:00 до 18:20 біля села Березолуки Луцького району працюватимуть піротехніки ДСНС - на спеціальному майданчику знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн. На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів.Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині."31 серпня з 18:00 до 18:20 біля села Березолуки Луцького району працюватимуть піротехніки ДСНС - на спеціальному майданчику знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн. На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів", - йдеться в повідомленні.

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