Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 17:39
Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.
"31 серпня з 18:00 до 18:20 біля села Березолуки Луцького району працюватимуть піротехніки ДСНС - на спеціальному майданчику знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн. На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.
"31 серпня з 18:00 до 18:20 біля села Березолуки Луцького району працюватимуть піротехніки ДСНС - на спеціальному майданчику знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн. На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів", - йдеться в повідомленні.
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