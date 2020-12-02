Вбив жінку через ревнощі: 65-літнього волинянина взяли під варту





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 65-річному жителю села Прилісне Камінь-Каширського району повідомлено про підозру в заподіянні 45-річній жінці тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили її смерть.



Слідство встановило, що удень 26 серпня 2023 року нетверезий чоловік під час конфлікту на ґрунті ревнощів жорстоко побив співмешканку, завдавши травм, від яких вона померла наступного дня.



Надалі підозрюваний у вчиненні цього злочину перебуватиме під вартою.



Довідково: санкцією ч.2 ст. 121 КК України за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянин, підозрюваний у побитті жінки до смерті , перебуватиме під вартою.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 65-річному жителю села Прилісне Камінь-Каширського району повідомлено про підозру в заподіянні 45-річній жінці тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили її смерть.Слідство встановило, що удень 26 серпня 2023 року нетверезий чоловік під час конфлікту на ґрунті ревнощів жорстоко побив співмешканку, завдавши травм, від яких вона померла наступного дня.Надалі підозрюваний у вчиненні цього злочину перебуватиме під вартою.санкцією ч.2 ст. 121 КК України за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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