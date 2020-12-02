Вбив жінку через ревнощі: 65-літнього волинянина взяли під варту

Вбив жінку через ревнощі: 65-літнього волинянина взяли під варту
Волинянин, підозрюваний у побитті жінки до смерті, перебуватиме під вартою.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 65-річному жителю села Прилісне Камінь-Каширського району повідомлено про підозру в заподіянні 45-річній жінці тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили її смерть.

Слідство встановило, що удень 26 серпня 2023 року нетверезий чоловік під час конфлікту на ґрунті ревнощів жорстоко побив співмешканку, завдавши травм, від яких вона померла наступного дня.

Надалі підозрюваний у вчиненні цього злочину перебуватиме під вартою.

Довідково: санкцією ч.2 ст. 121 КК України за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, вбивство, жінка, побиття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 17:39
Стрілянина в Дніпрі: поліція відкрила справу про посягання на життя патрульних
Сьогодні, 17:13
Вбив жінку через ревнощі: 65-літнього волинянина взяли під варту
Сьогодні, 16:43
Чотири рази вдарив ножем: грузин, який у Луцьку поранив чоловіка, втрапив за ґрати на шість років
Сьогодні, 16:30
Обурені конкурсом на крісло директора: колектив навчального закладу збереться під Волинською ОВА
Сьогодні, 16:19
Схожі новини
На Волині 32-річний чоловік ледь не до смерті побив односельчанку На Волині 32-річний чоловік ледь не до смерті побив односельчанку
09 травень, 10:33
У селищі на Волині вбили жінку. ОНОВЛЕНО У селищі на Волині вбили жінку. ОНОВЛЕНО
06 березень, 15:50
Вбивство жінки у Рожищенському районі: подробиці сімейної трагедії Вбивство жінки у Рожищенському районі: подробиці сімейної трагедії
02 грудень, 2020, 12:39
Тіло матері у погребі знайшли діти: подробиці моторошного вбивства у Рожищенському районі Тіло матері у погребі знайшли діти: подробиці моторошного вбивства у Рожищенському районі
08 жовтень, 2020, 16:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 17:39
 0
Турецькі курорти восени: доступні подорожі з АНЕКС Тур*
Сьогодні, 17:32
 0
Стрілянина в Дніпрі: поліція відкрила справу про посягання на життя патрульних
Сьогодні, 17:13
 0
Вбив жінку через ревнощі: 65-літнього волинянина взяли під варту
Сьогодні, 16:43
 0
Чотири рази вдарив ножем: грузин, який у Луцьку поранив чоловіка, втрапив за ґрати на шість років
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8