Обурені конкурсом на крісло директора: колектив навчального закладу збереться під Волинською ОВА

Обурені конкурсом на крісло директора: колектив навчального закладу збереться під Волинською ОВА
Завтра, 1 вересня, колектив Крупівського навчально-реабілітаційного центру буде страйкувати під Волинською ОВА. Відбудеться це о 9:30.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів колектив центру.

Колектив був змушений ухвалити таке рішення через, за їх словами, непрозорий та несправедливий конкурс на посаду директора навчального закладу. За результатами конкурсу, крісло директора замість колишнього т.в.о. Олега Дацюка, що пропрацював у школі 18 років, посіла Юлія Гринчук – колишня очільниця Горохівської РДА, ексдиректорка школи №24, ексзаступниця обласного центру зайнятості.

«Ми обурені проведенням конкурсу на посаду директора навчального закладу. Він відбувся 30 серпня. Однак, сьогодні, 31 серпня, відбулося якесь незрозуміле переголосування. Як ми дізналися, т. в.о. директора програв з результатом в 1 голос. Члени комісії були «за» Дацюка, а лише один голос проти. Це голос Юрія Поліщука – заступника голови Волиньради Григорія Недопада.

Розпорядження про призначення конкурсу було підписане 21-го, опублікували його 29-го серпня. Від нас щось приховують?

Не було і відеотрансляції конкурсу. Відео опублікували лише сьогодні пообіді. Проте, коли був попередній конкурс, усе було прозоро», – кажуть у колективі НРЦ.

Колектив також повідомив, що колишній т.в.о. Крупівського НРЦ збирається судитися через несправедливе проведення конкурсу.

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Теги: страйк, Волинськаа ОВА
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Коментарі 2
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Все буде "палиця",ви ще не зрозуміли,лохи,до стайні...може прокинетесь накінець і не будете обирати виродків...
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невже та посада медом намазана ? за зарплату до 10 тисяч так воюють...
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