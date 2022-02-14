Обурені конкурсом на крісло директора: колектив навчального закладу збереться під Волинською ОВА

Завтра, 1 вересня, колектив Крупівського навчально-реабілітаційного центру буде страйкувати під Волинською ОВА. Відбудеться це о 9:30.Про церозповів колектив центру.Колектив був змушений ухвалити таке рішення через, за їх словами, непрозорий та несправедливий конкурс на посаду директора навчального закладу. За результатами конкурсу, крісло директора замість колишнього т.в.о., що пропрацював у школі 18 років, посіла– колишня очільниця Горохівської РДА, ексдиректорка школи №24, ексзаступниця обласного центру зайнятості.«Ми обурені проведенням конкурсу на посаду директора навчального закладу. Він відбувся 30 серпня. Однак, сьогодні, 31 серпня, відбулося якесь незрозуміле переголосування. Як ми дізналися, т. в.о. директора програв з результатом в 1 голос. Члени комісії були «за» Дацюка, а лише один голос проти. Це голос– заступника голови ВолиньрадиРозпорядження про призначення конкурсу було підписане 21-го, опублікували його 29-го серпня. Від нас щось приховують?Не було і відеотрансляції конкурсу. Відео опублікували лише сьогодні пообіді. Проте, коли був попередній конкурс, усе було прозоро», – кажуть у колективі НРЦ.Колектив також повідомив, що колишній т.в.о. Крупівського НРЦ збирається судитися через несправедливе проведення конкурсу.