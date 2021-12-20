Чотири рази вдарив ножем: грузин, який у Луцьку поранив чоловіка, втрапив за ґрати на шість років
Сьогодні, 16:30
Громадянин Грузії, який завдав ножових поранень волинянину, втрапив за ґрати на понад шість років.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 32-річного громадянина Республіки Грузія, який проживав у Луцьку, винуватим у заподіянні громадянину тяжких тілесних ушкоджень.
Доведено, що уночі 22 лютого 2020 року нетверезий неодноразово судимий до того грузин під час конфлікту поблизу одного з ресторанів у Луцьку чотири рази вдарив ножем громадянина, який зробив йому зауваження.
Згідно з вироком суду наступних 6 років та 2 місяці він проведе за ґратами.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 32-річного громадянина Республіки Грузія, який проживав у Луцьку, винуватим у заподіянні громадянину тяжких тілесних ушкоджень.
Доведено, що уночі 22 лютого 2020 року нетверезий неодноразово судимий до того грузин під час конфлікту поблизу одного з ресторанів у Луцьку чотири рази вдарив ножем громадянина, який зробив йому зауваження.
Згідно з вироком суду наступних 6 років та 2 місяці він проведе за ґратами.
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