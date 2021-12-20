Чотири рази вдарив ножем: грузин, який у Луцьку поранив чоловіка, втрапив за ґрати на шість років

Чотири рази вдарив ножем: грузин, який у Луцьку поранив чоловіка, втрапив за ґрати на шість років
Громадянин Грузії, який завдав ножових поранень волинянину, втрапив за ґрати на понад шість років.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 32-річного громадянина Республіки Грузія, який проживав у Луцьку, винуватим у заподіянні громадянину тяжких тілесних ушкоджень.

Доведено, що уночі 22 лютого 2020 року нетверезий неодноразово судимий до того грузин під час конфлікту поблизу одного з ресторанів у Луцьку чотири рази вдарив ножем громадянина, який зробив йому зауваження.

Згідно з вироком суду наступних 6 років та 2 місяці він проведе за ґратами.

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Теги: Грузин, ніж, поранення, волинянин, Луцьк
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